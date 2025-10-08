Кам'яні статуї на острові Пасхи справді "ходили": вчені підтвердили гіпотезу

Упродовж тривалого часу вчені не могли зрозуміти, як стародавні жителі Рапануї або острова Пасхи переміщали свої величезні статуї моаї. Нове дослідження показало, що кам'яні статуї дійсно "ходили" островом.

Польові експерименти і 3D-моделювання показало, що статуї моаї не тягли, а також не котили по землі. Їх переміщали вертикально за допомогою геніального інженерного методу, пише Archaeology News.

Дослідження було проведене під керівництвом антрополога Карла Ліпо з Бінгемтонського університету і Террі Ханта з Університету Арізони. Команда проаналізувала майже тисячу статуй моаї, зокрема 62 статуї, які були знайдені вздовж стародавніх доріг. Вчені дійшли висновку, що статуї від самого початку створювали з урахуванням того, як їх будуть переміщати до потрібного місця.

Такі статуї мають відмінні риси, як-от широка D-подібна основа і похиле положення, що дає їм змогу розгойдуватися з боку в бік, створюючи ефект ходьби.

Під час експерименту дослідники побудували власну 4,25-тонну копію статуї, враховуючи всі особливості справжніх моаї. У підсумку, копію вдалося перемістити на 100 метрів за допомогою однієї мотузки та 18 людей. Уся робота з переміщення копії статуї зайняла 40 хвилин.

Експеримент довів, що нахил статуй і вигнута основа зробили їх транспортування не тільки можливим, а й цілком ефективним. Вертикальний метод переміщення вимагав мінімальних трудовитрат і не вимагав додаткових інструментів, наприклад, дерев'яних роликів.

Таке відкриття також узгоджується з місцевим фольклором, у якому описується, як статуї "йшли" до своїх церемоніальних платформ, що називалися аху.

Також учені пов'язали розташування кам'яних статуй із дорогами на острові Пасхи. Більше як половина незакінчених або поламаних статуй знайшли неподалік від кар'єру Рано-Рараку. Звідти тягнулися дороги завширшки 4,5 метра, які мали увігнуту форму, мабуть, для стабілізації статуй під час переміщення.

Такий нюанс вказує на те, що статуї та дороги на острові Пасхи будувалися як взаємопов'язана система. Щоразу для переміщення статуї, робітники розчищали нову ділянку дороги. Пересічні та паралельні маршрути, що спостерігаються в ландшафті, підтверджують цю ідею.

