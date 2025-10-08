Заговор вокруг 440 Гц: конспирологи считают, что все музыкальные инструменты настроены неправильно

Конспирологи снова увлеклись теорией заговора, которая циркулирует уже на протяжении десятилетия. По их словам, музыкальные инструменты во всем мире настроены неправильно, и это влияет на людей. И конечно, эта теория заговора восходит к нацистам.

Как известно, все музыкальные инструменты необходимо настраивать, чтобы они правильно звучали как соло, так и в сочетании с другими инструментами. К примеру, нота до должна звучать в одной тональности как на фортепиано, так и на виолончели, пишет IFL Science.

«В физике высота музыкального тона зависит от скорости, с которой воздух приходит в движение. Скорость измеряется как число полных колебаний – вперед и назад – совершаемых частицей воздуха за одну секунду. Скорость одного полного колебания в секунду (или цикла в секунду) составляет один герц. Чем больше число циклов в секунду, тем выше воспринимаемая высота звука», - объясняют эксперты.

На сегодняшний день все музыкальные инструменты настраиваются одинаково, но так было не всегда. Раньше этот процесс не был стандартизирован, и настройка сильно отличалась от места к месту и от века к веку.

К примеру, в Германии до 1600 года высота звука органа варьировалась от максимальной ля = 567 Гц до минимальной ля = 377 Гц.

«Даже в один конкретный период времени в одном регионе страны стандартизация не была обязательной. Композиторы и исполнители привыкли учитывать местные различия в настройке органов и других клавишных инструментов», - добавляют ученые.

Разные композиторы также предпочитали настраивать ля на разные частоты, к примеру, Гендель предпочитал 423 Гц, а Моцарт — 422 Гц.

С течением времени высота звука ля была стандартизирована до 440 Гц. Ноту установила на этой высоте в 1955 году Международная организация по стандартизации. Неразбериха с настройкой инструментов ушла в прошлое, но породило несколько необычных теорий заговора.

Большая часть этих заговоров связана с идеей о том, что настройка ля на 440 Гц негативно влияет на человеческое тело и разум, поэтому может быть использована против слушателей. В это же время, частота 432 Гц якобы обладает особыми научными, космическими и оккультными свойствами.

Ключевую роль в этой теории сыграл главный пропагандисты нацистов Йозеф Геббельс, который якобы пытался манипулировать сознанием людей с помощью звуков.

Другие конспирологи продвигают идею о том, что 432 Гц — это «естественный резонанс Вселенной», или, что ещё хуже, это особенная частота, представляющая собой сумму четырех последовательных простых чисел: 103 + 107 + 109 + 113.

«С древних времен до Средневековья час делился на 2, 3, 4 или 12 равных частей, но никогда на 60. Доли минуты вообще не использовались (в то время не существовало приборов, способных измерять столь короткие промежутки времени). Если бы мы продолжали делить все на 12 частей, «секунда» могла бы стать 1/12 минуты или, возможно, 1/1728 часа (1728 = 12 × 12 × 12), что дало бы совершенно иное числовое значение для той же частоты. Современное определение — просто совпадение», - объяснил математик, писатель и гитарист Якуб Мариан.

Напомним, религиозная средневековая музыка имела скрытые мотивы. В Средневековье фразу "Benedicamus Domino", означающую "Хвалим Господа", обычно использовали в качестве заключительного призыва в священных ритуалах. Исследователи ответили, как женщины и мужчины в религиозном движении Devotio moderna создавали музыку для Benedicamus Domino в мессах и ритуалах.