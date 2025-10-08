Змова навколо 440 Гц: конспірологи вважають, що всі музичні інструменти налаштовані неправильно

Конспірологи знову захопилися теорією змови, яка циркулює вже протягом десятиліття. За їхніми словами, музичні інструменти в усьому світі налаштовані неправильно, і це впливає на людей. І звісно, до цієї теорії змови причетні нацисти.

Як відомо, всі музичні інструменти необхідно налаштовувати, щоб вони правильно звучали як соло, так і в поєднанні з іншими інструментами. Наприклад, нота до має звучати в одній тональності як на фортепіано, так і на віолончелі, пише IFL Science.

"У фізиці висота музичного тону залежить від швидкості, з якою повітря приходить у рух. Швидкість вимірюється як число повних коливань — вперед і назад — здійснюваних часткою повітря за одну секунду. Швидкість одного повного коливання за секунду (або циклу за секунду) становить один герц. Що більша кількість циклів за секунду, то вища висота звуку, яку сприймають", — пояснюють експерти.

На сьогодні всі музичні інструменти налаштовуються однаково, але так було не завжди. Раніше цей процес не був стандартизований, і налаштування сильно відрізнялося від місця до місця і від століття до століття.

Наприклад, у Німеччині до 1600 року висота звуку органу варіювалася від максимальної ля = 567 Гц до мінімальної ля = 377 Гц.

"Навіть в один конкретний період часу в одному регіоні країни стандартизація не була обов'язковою. Композитори та виконавці звикли враховувати місцеві відмінності в налаштуванні органів та інших клавішних інструментів", — додають учені.

Різні композитори також вважали за краще налаштовувати ля на різні частоти, наприклад, Гендель віддавав перевагу 423 Гц, а Моцарт — 422 Гц.

З плином часу висота звуку ля була стандартизована до 440 Гц. Ноту встановила на цій висоті 1955 року Міжнародна організація зі стандартизації. Плутанина з налаштуванням інструментів пішла в минуле, але породила кілька незвичайних теорій змови.

Більша частина цих замовлянь пов'язана з ідеєю про те, що налаштування ля на 440 Гц негативно впливає на людське тіло і розум, тому може бути використане проти слухачів. Водночас частота 432 Гц нібито має особливі наукові, космічні та окультні властивості.

Ключову роль у цій теорії відіграв головний пропагандист нацистів Йозеф Геббельс, який нібито намагався маніпулювати свідомістю людей за допомогою звуків.

Інші конспірологи просувають ідею про те, що 432 Гц — це "природний резонанс Всесвіту", або, що ще гірше, це особлива частота, що являє собою суму чотирьох послідовних простих чисел: 103 + 107 + 109 + 113.

"З давніх часів до Середньовіччя годину ділили на 2, 3, 4 або 12 рівних частин, але ніколи на 60. Частки хвилини взагалі не використовувалися (на той час не існувало приладів, здатних вимірювати настільки короткі проміжки часу). Якби ми продовжували ділити все на 12 частин, "секунда" могла б стати 1/12 хвилини або, можливо, 1/1728 години (1728 = 12 × 12 × 12), що дало б зовсім інше числове значення для тієї самої частоти. Сучасне визначення — просто збіг", — пояснив математик, письменник і гітарист Якуб Маріан.

