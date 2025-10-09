Из "проклятой" гробницы фараона Древнего Египта исчезла фреска при загадочных обстоятельствах

Из знаменитого некрополя Саккара исчезла 4000-летняя фреска эпохи фараонов. Известняковый барельеф стал вторым артефактом, который исчез при загадочных обстоятельствах.

По данным местных СМИ, барельеф исчез из «проклятой» гробницы Хентики в некрополе Саккара недалеко от Каира. Предполагается, что древнюю фреску просто вырезали из стены гробницы. Отмечается, что британская миссия, которая работала в гробнице, обнаружила пропажу еще в мае, но официальные лица сообщили о краже только на этой неделе, пишет Independent.

На данный момент создан археологический комитет, который должен описать все, что находится в злосчастной гробнице. Также в Министерстве туризма и древностей Египта заверили, что исчезновение барельефа расследуется.

На фреске был изображен древнеегипетский календарь, который разделял год на три сезона, а также показывал приливы и отливы реки Нил.

Гробница Хентики достаточно заметное строение, которое египтологи называют мастаб. Она представляет собой наземное сооружение в форме усеченной пирамиды с подземной погребальной камерой. На ее фасаде также было высечено проклятие, которое предупреждало грабителей о божественном наказании.

Мастаба была впервые открыта в 1950-х годах и не вскрывалась с 2019 года. Гробница датируется VI династией Древнего царства — примерно с 2700 по 2200 год до н. э.

Об исчезновении барельефа стало известно только после того, как официальные лица заявили о пропаже другого артефакта: 3000-летнего золотого браслета. Он был украден из музея, продан и переплавлен.

По словам, министра туризма и древностей Шерифа Фатхи, браслет украли 9 сентября, во время подготовки экспонатов к выставке в Италии. Чиновник обвинил музей в «небрежном» отношении к артефактам, а прокуратура начала свое расследование.

Известно, что украденный браслет с бусиной из лазурита принадлежал фараону Аменемопе, который правил Древним Египтом около 3 тыс. лет назад. Браслет украли из реставрационной лаборатории музея, после чего он прошел через руки нескольких перекупщиков, прежде чем его переплавили.

Украденный браслет фараона Древнего Египта Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Правоохранительные органы сообщили, что в рамках расследования были задержаны и допрошены четверо подозреваемых, среди которых были и специалисты по реставрации музея. Один из реставраторов признался, что передал браслет знакомому владельцу ювелирного магазина в Каире.

После этого браслет был продан владельцу ювелирной мастерской примерно за 3800 долларов. В конце концов брасле фараона продали за 4 тыс. долларов другой ювелирной мастерской, где артефакт переплавили для изготовления других ювелирных украшений.

Напомним, археологи обнаружили золото и украшения 26-й династии фараонов. Во время раскопок в Карнаке археологи обнаружили клад украшений времен 26-й династии египетских фараонов. Среди находок золотые перстни, статуэтки, амулеты, броши и декоративные бусины.