Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Технологии и наука

Из "проклятой" гробницы фараона Древнего Египта исчезла фреска при загадочных обстоятельствах

гробница, фараон, древний египет
Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Из знаменитого некрополя Саккара исчезла 4000-летняя фреска эпохи фараонов. Известняковый барельеф стал вторым артефактом, который исчез при загадочных обстоятельствах.

Related video

По данным местных СМИ, барельеф исчез из «проклятой» гробницы Хентики в некрополе Саккара недалеко от Каира. Предполагается, что древнюю фреску просто вырезали из стены гробницы. Отмечается, что британская миссия, которая работала в гробнице, обнаружила пропажу еще в мае, но официальные лица сообщили о краже только на этой неделе, пишет Independent.

На данный момент создан археологический комитет, который должен описать все, что находится в злосчастной гробнице. Также в Министерстве туризма и древностей Египта заверили, что исчезновение барельефа расследуется.

На фреске был изображен древнеегипетский календарь, который разделял год на три сезона, а также показывал приливы и отливы реки Нил.

Гробница Хентики достаточно заметное строение, которое египтологи называют мастаб. Она представляет собой наземное сооружение в форме усеченной пирамиды с подземной погребальной камерой. На ее фасаде также было высечено проклятие, которое предупреждало грабителей о божественном наказании.

Мастаба была впервые открыта в 1950-х годах и не вскрывалась с 2019 года. Гробница датируется VI династией Древнего царства — примерно с 2700 по 2200 год до н. э.

Об исчезновении барельефа стало известно только после того, как официальные лица заявили о пропаже другого артефакта: 3000-летнего золотого браслета. Он был украден из музея, продан и переплавлен.

По словам, министра туризма и древностей Шерифа Фатхи, браслет украли 9 сентября, во время подготовки экспонатов к выставке в Италии. Чиновник обвинил музей в «небрежном» отношении к артефактам, а прокуратура начала свое расследование.

Известно, что украденный браслет с бусиной из лазурита принадлежал фараону Аменемопе, который правил Древним Египтом около 3 тыс. лет назад. Браслет украли из реставрационной лаборатории музея, после чего он прошел через руки нескольких перекупщиков, прежде чем его переплавили.

фараон, древние египет, браслет, артефакт
Украденный браслет фараона Древнего Египта
Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Правоохранительные органы сообщили, что в рамках расследования были задержаны и допрошены четверо подозреваемых, среди которых были и специалисты по реставрации музея. Один из реставраторов признался, что передал браслет знакомому владельцу ювелирного магазина в Каире.

После этого браслет был продан владельцу ювелирной мастерской примерно за 3800 долларов. В конце концов брасле фараона продали за 4 тыс. долларов другой ювелирной мастерской, где артефакт переплавили для изготовления других ювелирных украшений.

Напомним, археологи обнаружили золото и украшения 26-й династии фараонов. Во время раскопок в Карнаке археологи обнаружили клад украшений времен 26-й династии египетских фараонов. Среди находок золотые перстни, статуэтки, амулеты, броши и декоративные бусины.