З "проклятої" гробниці фараона Стародавнього Єгипту зникла фреска за загадкових обставин

Зі знаменитого некрополя Саккара зникла 4000-річна фреска епохи фараонів. Вапняковий барельєф став другим артефактом, який зник за загадкових обставин.

Related video

За даними місцевих ЗМІ, барельєф зник із "проклятої" гробниці Хентікі в некрополі Саккара недалеко від Каїра. Передбачається, що стародавню фреску просто вирізали зі стіни гробниці. Зазначається, що британська місія, яка працювала в гробниці, виявила зникнення ще в травні, але офіційні особи повідомили про крадіжку тільки цього тижня, пише Independent.

Наразі створено археологічний комітет, який має описати все, що знаходиться в злощасній гробниці. Також у Міністерстві туризму і старожитностей Єгипту запевнили, що зникнення барельєфа розслідується.

На фресці був зображений давньоєгипетський календар, який поділяв рік на три сезони, а також показував припливи і відливи річки Ніл.

Гробниця Хентікі досить помітна будова, яку єгиптологи називають мастаб. Вона являє собою наземну споруду у формі усіченої піраміди з підземною похоронною камерою. На її фасаді також було викарбувано прокляття, яке попереджало грабіжників про божественне покарання.

Мастаба була вперше відкрита в 1950-х роках і не розкривалася з 2019 року. Гробниця датується VI династією Стародавнього царства — приблизно з 2700 до 2200 року до н. е.

Про зникнення барельєфа стало відомо тільки після того, як офіційні особи заявили про зникнення іншого артефакту: 3000-річного золотого браслета. Його вкрали з музею, продали і переплавили.

За словами міністра туризму і старожитностей Шерифа Фатхі, браслет вкрали 9 вересня, під час підготовки експонатів до виставки в Італії. Чиновник звинуватив музей у "недбалому" ставленні до артефактів, а прокуратура почала своє розслідування.

Відомо, що вкрадений браслет з намистиною з лазуриту належав фараону Аменемопе, який правив Стародавнім Єгиптом близько 3 тис. років тому. Браслет вкрали з реставраційної лабораторії музею, після чого він пройшов через руки кількох перекупників, перш ніж його переплавили.

Вкрадений браслет фараона Стародавнього Єгипту Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Правоохоронні органи повідомили, що в рамках розслідування було затримано і допитано чотирьох підозрюваних, серед яких були і фахівці з реставрації музею. Один із реставраторів зізнався, що передав браслет знайомому власнику ювелірного магазину в Каїрі.

Після цього браслет був проданий власнику ювелірної майстерні приблизно за 3800 доларів. Зрештою браслет фараона продали за 4 тис. доларів іншій ювелірній майстерні, де артефакт переплавили для виготовлення інших ювелірних прикрас.

Нагадаємо, археологи виявили золото і прикраси 26-ї династії фараонів. Під час розкопок у Карнаку археологи виявили скарб прикрас часів 26-ї династії єгипетських фараонів. Серед знахідок золоті персні, статуетки, амулети, брошки та декоративні намистини.