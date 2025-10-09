Древний подарок из вечной мерзлоты: найден самый длинный рог шерстистого носорога в мире

Недавно учеными был найден самый длинный рог шерстистого носорога, когда-либо найденный. Все это время он скрывался в вечной мерзлоте, но теперь появился из-за изменений климата.

Related video

В вечной мерзлоте Якутии недавно обнаружили 12 рогов шерстистого носорога, один из образцов привлек особое внимание ученых – вероятно, его можно считать самым длинным рогом носорога когда-либо найденным учеными. Ученые отмечают, что гигантский рог дает ученым ценные знания о гигантском вымершем животном, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам ученых, один из образцов, обнаруженный на берегах реки Мустур-Юрюйе, длиннее всех ранее обнаруженных рогов – по переднему изгибу его длина достигала 164,7 сантиметра. Отметим, что это на 30,7 сантиметра длиннее, чем второй по длине рог шерстистого носорога, и на 6,7 сантиметра длиннее, чем самый большой рог современного белого носорога.

Впрочем, если не считать изогнутой длины, рог не является самым большим по массе и ширине основания. В сочетании с относительно небольшим черепом это указывает, что он, вероятно, принадлежал самке шерстистого носорога, поскольку самки современных видов носорогов, как правило, меньше самцов. Считается, что подобно современным африканским носорогам, некоторые самки шерстистых носорогов могли иметь исключительно длинные носовые рога, несмотря на их меньший общий размер.

Шерстистый носорог (Coelodonta antiquitatis) – вымерший вид, обитавший на севере Евразии во время последнего ледникового периода вплоть до своего полного вымирания около 10 000 лет назад. Отметим, что с конца 18 века в мерзлых землях Республики Саха было обнаружено несколько прекрасно сохранившихся тел шерстистого носорога.

Фотография рекордного рога вскоре после его обнаружения в вечной мерзлоте Якутии Фото: Ruslan Belyaev

По словам ученых, такие находки бесценны. По мере потепления планеты вечная мерзлота тает все быстрее – в результате из-под земли выходит все больше останков плейстоценовой жизни, что дает редкую возможность изучать их, подобно замороженным мумиям мегафауны.

Находка одного рога позволила ученым установить несколько интересных фактов о шерстистом носороге. Отметим, что рога носорога можно датировать, подсчитывая чередующиеся темные и светлые кератиновые слои в их сердцевине – нечто, похожее на годичные кольца деревьев. Ученые использовали этот метод, что позволило установить, что необычно длинный рог принадлежит шерстистому носорогу, умершему в возрасте более 40 лет. Это делает древнее животное самым старым представителем вида, обнаруженным на сегодня.

Такое долголетие кажется особенно удивительным, учитывая суровую среду ледникового периода в Сибири, в которой обитал шерстистый носорог. Это первый случай, когда ученым удалось показать, что в суровых условиях ледникового периода шерстистые носороги могли жить так же долго, как современные виды, и достигать возраста 40 лет и более.

Напомним, ранее мы писали о том, что нечто в фекалиях гиены помогло раскрыть происхождение носорогов.

Ранее Фокус писал о том, что шерстистые носороги вымерли из-за изменения климата.