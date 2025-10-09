Стародавній подарунок із вічної мерзлоти: знайдено найдовший ріг шерстистого носорога у світі

Нещодавно вчені знайшли найдовший ріг шерстистого носорога, коли-небудь знайдений. Весь цей час він ховався у вічній мерзлоті, але тепер з'явився через зміни клімату.

У вічній мерзлоті Якутії нещодавно виявили 12 рогів шерстистого носорога, один зі зразків привернув особливу увагу вчених — імовірно, його можна вважати найдовшим рогом носорога, що коли-небудь був знайдений науковцями. Вчені зазначають, що гігантський ріг дає вченим цінні знання про гігантську вимерлу тварину, пише IFLScience.

За словами вчених, один зі зразків, виявлений на берегах річки Мустур-Юрюйє, довший за всі раніше виявлені роги — по передньому вигину його довжина сягала 164,7 сантиметра. Зазначимо, що це на 30,7 сантиметра довше, ніж другий за довжиною ріг шерстистого носорога, і на 6,7 сантиметра довше, ніж найбільший ріг сучасного білого носорога.

Утім, якщо не брати до уваги вигнутої довжини, ріг не є найбільшим за масою та шириною основи. У поєднанні з відносно невеликим черепом це вказує, що він, імовірно, належав самці шерстистого носорога, оскільки самки сучасних видів носорогів, як правило, менші за самців. Вважається, що подібно до сучасних африканських носорогів, деякі самки шерстистих носорогів могли мати винятково довгі носові роги, попри їхній менший загальний розмір.

Шерстистий носоріг (Coelodonta antiquitatis) — вимерлий вид, що мешкав на півночі Євразії під час останнього льодовикового періоду аж до свого повного вимирання близько 10 000 років тому. Зазначимо, що з кінця 18 століття в мерзлих землях Республіки Саха було виявлено кілька тіл вовняного носорога, що чудово збереглися.

Фотографія рекордного рогу незабаром після його виявлення у вічній мерзлоті Якутії Фото: Ruslan Belyaev

За словами вчених, такі знахідки неоціненні. У міру потепління планети вічна мерзлота тане дедалі швидше — унаслідок цього з-під землі виходить дедалі більше решток плейстоценового життя, що дає рідкісну можливість вивчати їх, подібно до заморожених мумій мегафауни.

Знахідка одного рогу дозволила вченим встановити кілька цікавих фактів про шерстистого носорога. Зазначимо, що роги носорога можна датувати, підраховуючи темні та світлі кератинові шари, що чергуються в їхній серцевині, — щось, схоже на річні кільця дерев. Вчені використовували цей метод, що дозволило встановити, що незвично довгий ріг належить шерстистому носорогу, який помер у віці понад 40 років. Це робить стародавню тварину найстарішим представником виду, виявленим на сьогодні.

Таке довголіття видається особливо дивовижним з огляду на суворе середовище льодовикового періоду в Сибіру, в якому мешкав шерстистий носоріг. Це перший випадок, коли вченим вдалося показати, що в суворих умовах льодовикового періоду шерстисті носороги могли жити так само довго, як сучасні види, і досягати віку 40 років і більше.

