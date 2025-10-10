Нарезать лук, не проронив ни слезинки: физики назвали лучшую технику

В новом исследовании физики выяснили, что медленная нарезка лука, при помощи очень острых ножей, может избавить от слез.

Слезы при нарезке лука появляются из-за химической реакции. Летучее жидкое соединение под названием син-пропантиаль-S-оксид попадает в воздух. После чего соединение воздействует на нервные окончания в роговице глаз человека, пишет Independent.

В новом исследовании ученые решили выяснить, какие факторы приводят к большему выбросу аэрозолей при нарезке лука. Во время эксперимента ученые нарезали лук при помощи специальной гильотины, которая была оснащена разными типами лезвий. Сам же лук покрывался краской, чтобы лучше видеть распространение мелких капель в воздухе.

Для каждого испытания выбирались ножи разного размера и остроты. Но видеозаписях были видны различия в количестве выделяемого лукового сока, также фиксировалась степень раздражения глаз, которое вызывал каждый удар ножом.

Количество лукового сока напрямую было связано с остротой ножа и скоростью нарезки лука. Эксперимент показал, что чем острее нож и медленнее нарезка лука, тем меньше аэрозолей попадает в воздух.

«Изменяя остроту лезвия и скорость нарезки, мы обнаружили, что больше всего сока выделяется при быстрой нарезке тупым ножом. Это увеличивало как количество, так и энергию выбрасываемых капель», - говорят авторы исследования.

Дело в том, что тупые ножи давили на лук, заставляя его слои прогибаться, и по мере нарезки, эти слои выпрямлялись, выбрасывая сок в воздух. Далее капли дробились на более мелкие, что позволяло им дольше оставаться в воздухе.

«Держите ножи острыми и режьте аккуратно, чтобы уменьшить разбрызгивание», — посоветовали авторы исследования.

В ходе своего исследования ученые также решили проверить распространенное мнение о том, что охлаждение лука перед нарезкой уменьшает раздражение глаз. Лук охладили при температуре 1 градус Цельсия на 12 часов и сравнили результаты с образцами, хранившимися при комнатной температуре. Исследователи не обнаружили «существенной разницы».

