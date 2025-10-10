Нарізати цибулю, не зронивши жодної сльозинки: фізики назвали найкращу техніку

У новому дослідженні фізики з'ясували, що повільна нарізка цибулі, за допомогою дуже гострих ножів, може позбавити від сліз.

Сльози під час нарізання цибулі з'являються через хімічну реакцію. Летюча рідка сполука під назвою син-пропантіаль-S-оксид потрапляє в повітря. Після чого сполука впливає на нервові закінчення в рогівці очей людини, пише Independent.

У новому дослідженні вчені вирішили з'ясувати, які чинники призводять до більшого викиду аерозолів під час нарізання цибулі. Під час експерименту вчені нарізали цибулю за допомогою спеціальної гільйотини, яка була оснащена різними типами лез. Саму ж цибулю покривали фарбою, щоб краще бачити поширення дрібних крапель у повітрі.

Для кожного випробування вибирали ножі різного розміру і гостроти. Але на відеозаписах було видно відмінності в кількості цибулевого соку, що виділяється, також фіксували ступінь подразнення очей, яке викликав кожен удар ножем.

Кількість цибулевого соку безпосередньо була пов'язана з гостротою ножа і швидкістю нарізки цибулі. Експеримент показав, що чим гостріше ніж і повільніше нарізка цибулі, тим менше аерозолів потрапляє в повітря.

"Змінюючи гостроту леза і швидкість нарізання, ми виявили, що найбільше соку виділяється під час швидкого нарізання тупим ножем. Це збільшувало як кількість, так і енергію крапель, що викидаються", — кажуть автори дослідження.

Річ у тім, що тупі ножі тиснули на цибулю, змушуючи її шари прогинатися, і в міру нарізання ці шари випрямлялися, викидаючи сік у повітря. Далі краплі дробилися на дрібніші, що давало змогу їм довше залишатися в повітрі.

"Тримайте ножі гострими і ріжте акуратно, щоб зменшити розбризкування", — порадили автори дослідження.

Під час свого дослідження вчені також вирішили перевірити поширену думку про те, що охолодження цибулі перед нарізкою зменшує подразнення очей. Цибулю охолодили при температурі 1 градус Цельсія на 12 годин і порівняли результати зі зразками, що зберігалися при кімнатній температурі. Дослідники не виявили "суттєвої різниці".

