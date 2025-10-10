У собак нашли необычную зависимость, похожую на игроманию: как проверить своего питомца

Как люди могут становиться зависимыми от онлайн-игр, так и собаки могут стать зависимыми от своих игрушек. Такие результаты ученые получили во время исследования, проведенного с участием 105 собак.

Все владельцы собак сталкивались с такими признаками у своих питомцев, как повышенная сосредоточенность, дрожь, облизывание губ и скулеж. Эти признаки проявляет собака, когда хозяин берет в руки ее любимый мяч или другую игрушку. Такое волнение во время игры вполне естественно, но новое исследование показывает, что иногда, простая игра щенка может перерасти в нечто более навязчивое: зависимость от игрушек, пишет New Atlas.

Команда исследователей под руководством Альи Мадзини из Бернского университета изучили поведение 105 собак разных пород. Каждого питомца помещали в комнату с хозяином, и позволяли выбрать одну игрушку из трех имеющихся видов. Если у питомца была любимая игрушка, то ее также добавляли в общую кипу.

В итоге, 45 собак выбрали мяч, 39 — плюшевую игрушку, девять — игрушку для перетягивания, а остальные выбрали другую, гибридную игрушку.

Далее ряд тестов включал игра собаки с игрушкой и хозяином и самостоятельная игра собаки с игрушкой, после чего игрушку прятали в коробке.

Далее поведение собак сравнили с типичными признаками людей, у которых имеются проблемы с той или иной зависимостью. Среди таких признаков были гиппервнимание, отсутствие самоконтроля, возбуждение, также собаки продолжали искать спрятанную игрушку, игнорируя еду.

В некоторых случаях, собаки становились настолько одержимы игрушкой, что просто уничтожали коробку, в которой она была спрятана.

Во время эксперимента у 33 из 105 собак наблюдалось поведение, соответствующее зависимости от игрушки, или же так называемой «собачьей зависимостью». Результаты подтвердили, что собаки – единственный вид животных, помимо людей, которые проявляют спонтанную зависимость.

«Игра с игрушками позволяет собакам реализовывать инстинктивные хищнические последовательности, такие как преследование, ловля, обладание и «препарирование», которые считаются для них изначально приятными, исходя из истории их вида и породы. Ничто из этого не является патологией, как и азартные игры или компьютерные игры у людей. Однако такие приятные занятия могут стать навязчивыми у людей, и то же самое может быть верно и для собак», - подытожили авторы исследования.

