У собак знайшли незвичайну залежність, схожу на ігроманію: як перевірити свого улюбленця

Як люди можуть ставати залежними від онлайн-ігор, так і собаки можуть стати залежними від своїх іграшок. Такі результати вчені отримали під час дослідження, проведеного за участю 105 собак.

Усі власники собак стикалися з такими ознаками у своїх вихованців, як підвищена зосередженість, тремтіння, облизування губ і скиглення. Ці ознаки проявляє собака, коли господар бере в руки його улюблений м'яч або іншу іграшку. Таке хвилювання під час гри цілком природне, але нове дослідження показує, що іноді, проста гра цуценяти може перерости в щось більш нав'язливе: залежність від іграшок, пише New Atlas.

Команда дослідників під керівництвом Альї Мадзіні з Бернського університету вивчили поведінку 105 собак різних порід. Кожного вихованця поміщали в кімнату з господарем, і дозволяли вибрати одну іграшку з трьох наявних видів. Якщо в улюбленця була улюблена іграшка, то її також додавали в загальну стопку.

У підсумку, 45 собак вибрали м'яч, 39 — плюшеву іграшку, дев'ять — іграшку для перетягування, а решта вибрали іншу, гібридну іграшку.

Далі низка тестів включала гру собаки з іграшкою та господарем і самостійну гру собаки з іграшкою, після чого іграшку ховали в коробці.

Далі поведінку собак порівняли з типовими ознаками людей, які мають проблеми з тією чи іншою залежністю. Серед таких ознак були гіперуважність, відсутність самоконтролю, збудження, також собаки продовжували шукати заховану іграшку, ігноруючи їжу.

У деяких випадках, собаки ставали настільки одержимі іграшкою, що просто знищували коробку, в якій вона була захована.

Під час експерименту у 33 зі 105 собак спостерігалася поведінка, що відповідає залежності від іграшки, або ж так званій "собачій залежності". Результати підтвердили, що собаки — єдиний вид тварин, крім людей, які виявляють спонтанну залежність.

"Гра з іграшками дає змогу собакам реалізовувати інстинктивні хижацькі послідовності, як-от переслідування, ловля, володіння та "препарування", що вважаються для них від самого початку приємними, зважаючи на історію їхнього виду та породи. Ніщо з цього не є патологією, як і азартні ігри або комп'ютерні ігри в людей. Однак такі приємні заняття можуть стати нав'язливими у людей, і те ж саме може бути вірним і для собак", — підсумували автори дослідження.

