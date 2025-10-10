Спутники зафиксировали странный гравитационный сигнал, который исходит из недр Земли

Согласно исследованию, спутники зафиксировали странный гравитационный сигнал у побережья Африки почти 20 лет назад, но новый анализ данных позволил определить его причины. Предполагается, что в недрах Земли произошло нечто необычное, что вызвало изменение гравитационного поля планеты.

Ученые обнаружили аномалию в гравитационном поле Земли, которая существовала в период с 2006 по 2008 год. На это указывает анализ данных, собранных спутниками GRACE, который обнаружили в тот период странный гравитационный сигнал из недр планеты. Авторы исследования, опубликованного в журнале Geophysical Research Letters, считают, что эта аномалия была вызвана перемещением массы глубоко в мантии нашей планеты, пишет Live Science.

Ученые обнаружили странный гравитационный сигнал, анализируя данные, собранные спутниками GRACE. Гравитационная аномалия произошла примерно в то же время, что и резкое изменение магнитного поля Земли. Крупная гравитационная аномалия наблюдалась над восточной частью Атлантического океана в период с 2006 по 2008 год. Она достигла своего пика в январе 2007 года. Согласно исследованию, гравитационная аномалия была ориентирована с севера на юг и имела протяженность около 7000 километров.

Ученые пришли к выводу, что странная аномалия, а также изменение магнитного поля Земли были вызваны ранее неизвестным геологическим процессом. Результаты исследования предполагают, что смещение минералов могло вызвать быстрое перераспределение массы в глубинах мантии, вблизи ядра, что привело к изменению магнитного поля Земли.

Два спутника GRACE с 2002 по 2017 год проводили измерение изменений гравитационного поля Земли в рамках совместной миссии NASA и Немецкого центра авиации и космонавтики. Спутники двигались синхронно, один за другим, вокруг Земли, и ученые измеряли расстояние между двумя объектами, чтобы выявить любые изменения, вызванные изменением силы гравитации нашей планеты.

Подобные изменения гравитации часто вызваны изменениями концентрации массы: чем больше масса, тем больше сила гравитации. Например, течения воды перемещают массу в океане, что может привести к локальным изменениям гравитационного поля Земли. В новом исследовании ученые проанализировали данные GRACE на предмет аномальных гравитационных сигналов, которые потенциально возникают глубоко в недрах Земли, а не из-за перемещения воды на поверхности.

Ученые говорят, что нижняя часть мантии Земли в основном состоит из силиката магния. Авторы исследования предполагают, что перераспределение массы, которое они связывают с гравитационным сигналом, произошло в результате фазового перехода перовскита в постперовскит в нижней части мантии, в результате которого структура силиката магния изменилась под давлением, что привело к смещению массы в недрах Земли.

