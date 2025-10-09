Самого крупного "кита" на Земле видно из космоса: его длина от головы до кончика хвоста около 42 км

Исследователи рассказали об острове в форме кита в Белизе, который с высоты птичьего полета выглядит как кит с “большим голубым дыхалом”. Остров заметили на снимке, сделанном астронавтом в 2020 году.

На удивительном фото, сделанном астронавтом в 2020 году, запечатлен риф Лайтхаус в Белизе необычной формы, напоминающий форму китообразных. Отметим, что здесь также находится знаменитая Большая голубая дыра, которая из космоса выглядит как "большое голубое дыхало" кита, пишет Live Science.

Крупнейший "кит" океане

Китообразное образование, запечатленное на фото, известно как риф Лайтхаус и расположено примерно в 80 километрах от восточного побережья Белиза в Карибском море. Известно также, что длина острова от "головы" до "хвоста" кита составляет около 42 километров. На острове нет постоянного населения, однако ежегодно его посещают более 10 000 туристов, среди них множество дайверов.

Риф Лайтхаус также является атоллом – проще говоря, он в основном находится под водой и покрыт мелководными коралловыми рифами, и лишь несколько песчаных участков, известных как рифы, выступают над поверхностью океана. Глубина бирюзовых вод атолла составляет всего от 2 до 6 метров, однако недалеко от центра острова расположен темный круг, уходящий гораздо глубже – на фото он представляет собой огромное дыхало кита.

Этот темный круг известен во всем мире как Большая голубая дыра – подводная карстовая воронка с почти круглым отверстием диаметром 318 метров. Максимальная глубина воронки, по словам ученых. Составляет 124 метра, что делает ее одной из самых глубоких в мире карстовых воронок на Земле. К слову, ученым лишь недавно удалось исследовать ее.

Известно, что риф Лайтхаус является частью Белизского барьерного рифа, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь обитает множество морских животных, включая разнообразных рыб, таких как губаны, люцианы и бычки, а также более крупные животные, такие как крокодилы и морские черепахи.

Большая Голубая дыра затопилась около 10 000 лет назад, когда уровень моря поднялся в конце последнего ледникового периода Фото: NASA

Большая голубая дыра

Большая голубая дыра изначально образовалась как надводная пещерная система, о чем свидетельствуют сталагмиты и сталактиты, обнаруженные в подводных пещерах, ответвляющихся от главной карстовой воронки. Однако около 10 000 лет назад она была затоплена, когда в конце последнего ледникового периода уровень моря поднялся.

Дыра стала известной во всем мире почти полвека назад, в 1970-х годах, когда Жак-Ив Кусто посетил остров и начал составлять карту его глубины со своего знаменитого судна "Калипсо". Позже Кусто назвал эту карстовую воронку одним из своих "пяти лучших мест для подводного плавания" в мире.

