Найбільшого "кита" на Землі видно з космосу: його довжина від голови до кінчика хвоста близько 42 км

Дослідники розповіли про острів у формі кита в Белізі, який з висоти пташиного польоту має вигляд кита з "великим блакитним дихалом". Острів помітили на знімку, зробленому астронавтом 2020 року.

На дивовижному фото, зробленому астронавтом 2020 року, зображено риф Лайтхаус у Белізі незвичайної форми, що нагадує форму китоподібних. Зазначимо, що тут також розташована знаменита Велика блакитна діра, яка з космосу виглядає як "велике блакитне дихало" кита, пише Live Science.

Найбільший "кит" океані

Китоподібне утворення, зафіксоване на фото, відоме як риф Лайтхаус і розташоване приблизно за 80 кілометрів від східного узбережжя Белізу в Карибському морі. Відомо також, що довжина острова від "голови" до "хвоста" кита становить близько 42 кілометрів. На острові немає постійного населення, проте щороку його відвідують понад 10 000 туристів, серед них безліч дайверів.

Риф Лайтхаус також є атолом — простіше кажучи, він здебільшого перебуває під водою і вкритий мілководними кораловими рифами, і лише кілька піщаних ділянок, відомих як рифи, виступають над поверхнею океану. Глибина бірюзових вод атола становить лише від 2 до 6 метрів, проте недалеко від центру острова розташоване темне коло, що йде набагато глибше — на фото воно являє собою величезне дихало кита.

Це темне коло відоме в усьому світі як Велика блакитна діра — підводна карстова воронка з майже круглим отвором діаметром 318 метрів. Максимальна глибина воронки, за словами вчених. Складає 124 метри, що робить її однією з найглибших у світі карстових воронок на Землі. До слова, вченим лише нещодавно вдалося дослідити її.

Відомо, що риф Лайтхаус є частиною Белізького бар'єрного рифу, включеного до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тут мешкає безліч морських тварин, включно з різноманітними рибами, як-от губани, люціани та бички, а також більші тварини, як-от крокодили й морські черепахи.

Велика Блакитна діра затопилася близько 10 000 років тому, коли рівень моря піднявся наприкінці останнього льодовикового періоду Фото: solar-system

Велика блакитна діра

Велика блакитна діра спочатку утворилася як надводна печерна система, про що свідчать сталагміти й сталактити, виявлені в підводних печерах, що відгалужуються від головної карстової воронки. Однак близько 10 000 років тому її було затоплено, коли наприкінці останнього льодовикового періоду рівень моря піднявся.

Діра стала відомою в усьому світі майже півстоліття тому, в 1970-х роках, коли Жак-Ів Кусто відвідав острів і почав складати карту його глибини зі свого знаменитого судна "Каліпсо". Пізніше Кусто назвав цю карстову воронку одним зі своїх "п'яти найкращих місць для підводного плавання" у світі.

