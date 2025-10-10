Супутники зафіксували дивний гравітаційний сигнал, який виходить із надр Землі

Згідно з дослідженням, супутники зафіксували дивний гравітаційний сигнал біля узбережжя Африки майже 20 років тому, але новий аналіз даних дозволив визначити його причини. Передбачається, що в надрах Землі сталося щось незвичайне, що спричинило зміну гравітаційного поля планети.

Учені виявили аномалію в гравітаційному полі Землі, яка існувала в період з 2006 по 2008 рік. На це вказує аналіз даних, зібраних супутниками GRACE, які виявили в той період дивний гравітаційний сигнал із надр планети. Автори дослідження, опублікованого в журналі Geophysical Research Letters, вважають, що ця аномалія була викликана переміщенням маси глибоко в мантії нашої планети, пише Live Science.

Вчені виявили дивний гравітаційний сигнал, аналізуючи дані, зібрані супутниками GRACE. Гравітаційна аномалія сталася приблизно в той самий час, що й різка зміна магнітного поля Землі. Велика гравітаційна аномалія спостерігалася над східною частиною Атлантичного океану в період з 2006 по 2008 рік. Вона досягла свого піку в січні 2007 року. Згідно з дослідженням, гравітаційна аномалія була орієнтована з півночі на південь і мала протяжність близько 7000 кілометрів.

Вчені дійшли висновку, що дивна аномалія, а також зміна магнітного поля Землі були викликані раніше невідомим геологічним процесом. Результати дослідження припускають, що зміщення мінералів могло викликати швидкий перерозподіл маси в глибинах мантії, поблизу ядра, що призвело до зміни магнітного поля Землі.

Два супутники GRACE з 2002 по 2017 рік проводили вимірювання змін гравітаційного поля Землі в рамках спільної місії NASA і Німецького центру авіації та космонавтики. Супутники рухалися синхронно, один за одним, навколо Землі, і вчені вимірювали відстань між двома об'єктами, щоб виявити будь-які зміни, викликані зміною сили гравітації нашої планети.

Подібні зміни гравітації часто спричинені змінами концентрації маси: що більша маса, то більша сила гравітації. Наприклад, течії води переміщують масу в океані, що може призвести до локальних змін гравітаційного поля Землі. У новому дослідженні вчені проаналізували дані GRACE на предмет аномальних гравітаційних сигналів, які потенційно виникають глибоко в надрах Землі, а не через переміщення води на поверхні.

Вчені кажуть, що нижня частина мантії Землі в основному складається із силікату магнію. Автори дослідження припускають, що перерозподіл маси, який вони пов'язують із гравітаційним сигналом, стався внаслідок фазового переходу перовскита в постперовскит у нижній частині мантії, внаслідок якого структура силікату магнію змінилася під тиском, що призвело до зміщення маси в надрах Землі.

