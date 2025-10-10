Без термоядерного синтезу, але з темною матерією: вчені, можливо, знайшли новий тип зірок

Астрофізики за допомогою космічного телескопа Вебб, за їхніми словами, виявили переконливі докази того, що у Всесвіті існує новий тип космічних об'єктів: темні зірки.

Другий найдальший об'єкт у Всесвіті, коли-небудь виявлений космічним телескопом Вебб, може бути темною зіркою. Згідно з теорією, такі об'єкти живуть не за рахунок термоядерного синтезу, а за рахунок знищення частинок темної матерії. Американські астрофізики виявили чотирьох кандидатів на роль темної зірки, які існували через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху. Один із цих кандидатів, як вважають науковці, має переконливі докази того, що темні зірки дійсно існують. Дослідження опубліковано в журналі PNAS, пише Live Science.

Уперше теорія про те, що темні зірки існують, з'явилася 18 років тому. Згідно з теорією, темні зірки були одними з перших зірок у Всесвіті. Тобто вони утворилися разом зі звичайними зірками так званого Населення III, які виникли через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху. Згідно з теорією, темні зірки утворилися внаслідок стиснення хмар із водню та гелію, але також за участю темної матерії. Передбачається, що такі зірки існують не за рахунок термоядерного синтезу в ядрі, а за рахунок знищення частинок темної матерії, при якому виділяється енергія.

Вважається, що темні зірки мають величезну масу, яка приблизно в 1 мільйон разів більша за масу Сонця. Також вони, попри назву, надзвичайно яскраві, приблизно в 1 мільярд разів яскравіші за Сонце. За словами авторів дослідження, темні зірки не складаються повністю з темної матерії, а тому не зовсім правильно називати їх темними, хоча це поки що робоча назва для опису потенційно нового типу космічних об'єктів.

За словами вчених, підтвердження існування темних зірок може пояснити деякі із загадкових об'єктів, виявлених телескопом Вебб у ранньому Всесвіті. Наприклад, це стосується гігантських надмасивних чорних дір, які всупереч теорії, сформувалися надто швидко. Також темні зірки можуть допомогти зрозуміти природу темної матерії.

Астрофізики визначили чотирьох кандидатів на роль темної зірки: JADES-GS-z14-0, JADES-GS-z11-0, JADES-GS-z13-0 і JADES-GS-z14-1. Перший об'єкт є другим найдальшим об'єктом у Всесвіті, який коли-небудь виявляв космічний телескоп Вебб. Дослідження припускає, що всі чотири кандидати можуть бути не просто темними зірками, а надмасивними темними зірками.

Учені провели ретельне вивчення JADES-GS-z14-0 і дійшли висновку, що він відповідає теоретичним характеристикам темних зірок. Тобто за словами астрофізиків, у них є переконливі докази існування таких об'єктів. Але необхідні додаткові спостереження, щоб підтвердити отримані дані.

Темні зірки залишаються спірними об'єктами. Деніел Вейлен з Портсмутського університету у Великій Британії каже, що більшість дослідників перших зірок у Всесвіті не вірить у можливість існування зірок, які живуть за рахунок темної матерії. Учений вважає, що автори нового дослідження не можуть точно відрізнити темні зірки від надмасивних звичайних перших зірок.

У відповідь на критику, автори дослідження заявляють, що оскільки надмасивні перші зірки живуть менше за темні зірки, то якщо буде виявлено більше доказів, то статистично більш імовірно, що виділені кандидати вони є темними зірками.

