Карты искажают реальность: почему все континенты сгруппированы на одной стороне планеты (видео)

Глядя на карты мира, можно подумать, что суша распределена по земному шару равномерно. Однако стоит взглянуть на глобус, чтобы понять, что это не совсем так – все континенты Земли на самом деле сгруппированы на одной стороне планеты.

Двумерные карты мира предполагают, что суша равномерно распределена по земному шару – вода покрывает большую часть планеты, однако суша рассредоточена по всей земле. Однако если посмотреть на глобус и повернуть его стороной Тихого океана, можно увидеть лишь воду. При этом Африка, Европа и Азия будут сосредоточены на противоположной стороне глобуса, пишет IFLScience.

Континенты Земли

Почему же все земные континенты сгруппированы? Исследователи отмечают, что в этом следует винить Пангею и суперконтинентальный цикл. Известно, что земные континенты на самом деле не статичны: Атлантический океан расширяет и оттесняет Америку от Европы и Африки. И все же, они не распределены по планете равномерно и, вероятно, никогда не достигнут того.

Каждые 300-500 миллионов лет большинство континентов образуют суперконтинент – обширный регион, состоящий из нескольких тектонических плит, возвышающихся над уровнем моря. Для того чтобы регион считался суперконтинентом, необходимо, чтобы он включал не менее 75% всей суши. Несмотря на то, что Европа, Азия и Африка соединены друг с другом, они покрывают лишь 57% общей площади Земли.

Последний суперконтинент Земли

Пангея – последний из существовавших суперконтинентов, существовавший с 336 до 175 миллионов лет назад. Еще более любопытно то, что даже сегодня видно, насколько хорошо побережья Южной Америки и Африки совпадают.

Отметим, что Пангея – не единственный суперконтинент, существовавший на Земле. До Пангеи на планете существовала Гондвана – суперконтинент, который, впрочем, не всегда признается учеными суперконтинентом.

Геологам уже известно, что силы дрейфа континентом перемещают континенты по поверхности Земли. В течение сотен миллионов лет континенты соединяются, образуя суперконтиненты, которые в конце концов распадаются также легко, как и образовались.

Это значит, что в течение следующих нескольких десятков миллионов лет земные континенты вновь приблизятся друг к другу: Евразия сместится на восток, а Америка – на запад. После этого, как читают ученые, может начать формироваться новый суперконтинент.

К слову, если оказаться на орбите на южной частью Тихого океана, может показаться, что Земля представляет собой абсолютно водный мир. Впрочем, дальнейшее движение по орбите покажет, что наша планета похожа на "голубой шар" с небольшим количеством участков суши.

