Карти спотворюють реальність: чому всі континенти згруповані на одному боці планети (відео)

Дивлячись на карти світу, можна подумати, що суша розподілена по земній кулі рівномірно. Однак варто поглянути на глобус, щоб зрозуміти, що це не зовсім так — усі континенти Землі насправді згруповані на одному боці планети.

Двовимірні карти світу припускають, що суходіл рівномірно розподілений по земній кулі — вода вкриває більшу частину планети, проте суходіл розосереджений по всій землі. Однак якщо подивитися на глобус і повернути його стороною Тихого океану, можна побачити лише воду. При цьому Африка, Європа та Азія будуть зосереджені на протилежному боці глобуса, пише IFLScience.

Континенти Землі

Чому ж усі земні континенти згруповані? Дослідники зазначають, що в цьому слід звинувачувати Пангею та суперконтинентальний цикл. Відомо, що земні континенти насправді не статичні: Атлантичний океан розширює і відтісняє Америку від Європи та Африки. І все ж, вони не розподілені по планеті рівномірно і, ймовірно, ніколи не досягнуть того.

Кожні 300-500 мільйонів років більшість континентів утворюють суперконтинент — великий регіон, що складається з кількох тектонічних плит, які височіють над рівнем моря. Для того, щоб регіон вважався суперконтинентом, необхідно, щоб він включав щонайменше 75% усієї суші. Попри те, що Європа, Азія та Африка з'єднані одна з одною, вони покривають лише 57% загальної площі Землі.

Останній суперконтинент Землі

Пангея — останній з суперконтинентів, що існував з 336 до 175 мільйонів років тому. Ще більш цікаво те, що навіть сьогодні видно, наскільки добре узбережжя Південної Америки та Африки збігаються.

Зазначимо, що Пангея — не єдиний суперконтинент, що існував на Землі. До Пангеї на планеті існувала Гондвана — суперконтинент, який, утім, не завжди визнається вченими суперконтинентом.

Геологам уже відомо, що сили дрейфу континентом переміщують континенти поверхнею Землі. Протягом сотень мільйонів років континенти з'єднуються, утворюючи суперконтиненти, які врешті-решт розпадаються так само легко, як і утворилися.

Це означає, що протягом наступних кількох десятків мільйонів років земні континенти знову наблизяться один до одного: Євразія зміститься на схід, а Америка — на захід. Після цього, як читають учені, може почати формуватися новий суперконтинент.

До слова, якщо опинитися на орбіті над південною частиною Тихого океану, може здатися, що Земля являє собою абсолютно водний світ. Утім, подальший рух орбітою покаже, що наша планета схожа на "блакитну кулю" з невеликою кількістю ділянок суші.

