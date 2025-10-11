Люди больше не будут самыми разумными существами на Земле: кто и когда превзойдет нас

Последние 300 000 лет человечество является самым разумным видом на планете, но теперь ученые назвали точную дату того, когда технологии превзойдут человеческий интеллект. Утверждается, что ждать осталось совсем недолго.

С момента появления homo sapiens люди вот уже 300 000 лет считаются самым разумным существом на планете. Но теперь, благодаря стремительному развитию искусственного интеллекта (ИИ) это может продлиться недолго. Многие ученые теперь считают, что момент, когда ИИ впервые превзойдет человечество, теперь не вопрос "если", а "когда". Более того, многие эксперты считают, что это произойдет очень скоро, пишет Daily Mail.

В новом отчете исследовательской группы AIMultiple ученые объединили прогнозы 8590 ученых и предпринимателей, чтобы выяснить, когда наступит сингулярность – момент, когда ИИ превзойдет людей. Результаты исследования показывают, что в этот момент приближается с каждым скачком в развитии возможностей искусственного интеллекта.

В середине 2010-х годов ученые в целом считали, что ИИ не сможет превзойти человеческий интеллект раньше 2060 года. Сегодня некоторые эксперты полагают, что сингулярность может наступить уже через три месяца.

Что такое сингулярность?

В математике сингулярность – момент, когда материя становится настолько плотной, что законы физики перестают действовать. Однако благодаря писателю-фантасту Вернану Винджеру и футурологу Рэю Курцвелу, он приобрел совершенно иное значение.

Сегодня сингулярность под сингулярностью обычно подразумевается момент, когда технический прогресс начинает ускоряться, выходя далеко за пределы возможностей человечества его контролировать. Часто под этим понимают момент, когда ИИ станет умнее всего человечества вместе взятого.

По словам главного аналитика AIMultiple Джема Дилмегани, сингулярность – гипотетическое событие, которое, как ожидается, приведет к быстрому развитию машинного интеллекта. Для достижения сингулярности потребуется система, сочетающая в себе мышление человеческого уровня со сверхчеловеческой скоростью и быстродоступной, почти идеальной памятью. Считается, что сингулярность также приведет к появлению машинного сознания, однако сознание четко не определено, а потому ученые не могут сказать о нем точно.

Когда наступит сингулярность?

Несмотря на то, что большинство экспертов сходятся во мнении, что сингулярность неизбежно наступит, мнения о сроках ее наступления сильно разнятся. Самое радикальное предсказание исходит от генерального директора и основателя ведущей компании в области ИИ Anthropic Дарио Амоди. Он считает, что сингулярность может наступить уже в 2026 году.

Эксперт утверждает, что в этот момент ИИ, вероятно, будет умнее лауреата Нобелевской премии в большинстве областей, а также будет способен воспринимать информацию и совершать действия примерно в 10-10 раз быстрее человеческой скорости.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, создавая ChatGPT, заявил, что сверхинтеллект может появиться уже через несколько тысяч дней. Это означает, что наступление сингулярности может произойти в любое время, начиная примерно с 2027 года.

Насколько верны прогнозы?

Эксперты отмечают, что мощности ведущих моделей ИИ примерно удваивается каждые семь месяцев. Если этот экспоненциальный рост начнет ускоряться, это может вызвать цепную реакцию, которая приведет к внезапному взрыву интеллекта.

В результате некоторые эксперты единодушно считают, что сингулярность может наступить невероятно быстро при возникновении соответствующих условий. Впрочем, эксперты сходятся во времени, что потребуется еще много лет, прежде чем сингулярность наступит.

Излишний оптимизм в отношении ИИ не нов, и бесчисленные преувеличенные прогнозы уже не раз оказывались неверными. Например, Джеффри Хинтон, так называемый "крестный отец ИИ", предсказал, что к 2021 году больницам не понадобятся рентгенологи, поскольку их заменит ИИ.

По словам Дилмегани, в настоящее время возможности ИИ все еще далеко от возможностей человеческого разума.

В новом исследовании Дилмегани с коллегами объединили опросы, охватившие 8590 экспертов в области ИИ. Это показало, что, хотя прогнозы значительно приблизились к реальности после запуска ChatGPT, большинство экспертов считают, что сингулярность, вероятно, наступит примерно через 20 лет.

Эксперты также считают, что для наступления сингулярности ИИ сначала необходимо достичь состояния, известного как общий искусственный интеллект (ОИИ), обладающий способностями, подобными человеческим.

Хотя результаты некоторых исследований разнятся, общее мнение таково, что это произойдет примерно к 2040 году. В одном из опросов ученые оценили вероятность наступления сингулярности через два года после ОИИ в 10% и вероятность того, что это произойдет в течение следующих 30 лет, в 75%.

