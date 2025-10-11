Люди більше не будуть найрозумнішими істотами на Землі: хто і коли перевершить нас

Останні 300 000 років людство є найрозумнішим видом на планеті, але тепер учені назвали точну дату того, коли технології перевершать людський інтелект. Стверджується, що чекати залишилося зовсім недовго.

З моменту появи homo sapiens люди ось уже 300 000 років вважаються найрозумнішою істотою на планеті. Але тепер, завдяки стрімкому розвитку штучного інтелекту (ШІ) це може тривати недовго. Багато вчених тепер вважають, що момент, коли ШІ вперше перевершить людство, тепер не питання "якщо", а "коли". Ба більше, багато експертів вважають, що це станеться дуже скоро, пише Daily Mail.

У новому звіті дослідницької групи AIMultiple вчені об'єднали прогнози 8590 вчених і підприємців, щоб з'ясувати, коли настане сингулярність — момент, коли ШІ перевершить людей. Результати дослідження показують, що цей момент наближається з кожним стрибком у розвитку можливостей штучного інтелекту.

У середині 2010-х років учені загалом вважали, що ШІ не зможе перевершити людський інтелект раніше 2060 року. Сьогодні деякі експерти вважають, що сингулярність може настати вже через три місяці.

Що таке сингулярність?

У математиці сингулярність — момент, коли матерія стає настільки щільною, що закони фізики перестають діяти. Однак завдяки письменнику-фантасту Вернану Вінджеру і футурологу Рею Курцвелу, він набув зовсім іншого значення.

Сьогодні сингулярність під сингулярністю зазвичай мається на увазі момент, коли технічний прогрес починає прискорюватися, виходячи далеко за межі можливостей людства його контролювати. Часто під цим розуміють момент, коли ШІ стане розумнішим за все людство разом узяте.

За словами головного аналітика AIMultiple Джема Ділмегані, сингулярність — гіпотетична подія, яка, як очікується, призведе до швидкого розвитку машинного інтелекту. Для досягнення сингулярності знадобиться система, що поєднує в собі мислення людського рівня з надлюдською швидкістю і швидкодоступною, майже ідеальною пам'яттю. Вважається, що сингулярність також призведе до появи машинної свідомості, проте свідомість чітко не визначена, а тому вчені не можуть сказати про неї точно.

Коли настане сингулярність?

Попри те, що більшість експертів сходяться на думці, що сингулярність неминуче настане, думки щодо термінів її настання сильно різняться. Найрадикальніше пророцтво походить від генерального директора і засновника провідної компанії в галузі ШІ Anthropic Даріо Амоді. Він вважає, що сингулярність може настати вже 2026 року.

Експерт стверджує, що в цей момент ШІ, ймовірно, буде розумнішим за лауреата Нобелівської премії в більшості галузей, а також буде здатний сприймати інформацію та вчиняти дії приблизно в 10-10 разів швидше за людську швидкість.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман, створюючи ChatGPT, заявив, що надінтелект може з'явитися вже через кілька тисяч днів. Це означає, що настання сингулярності може статися в будь-який час, починаючи приблизно з 2027 року.

Наскільки вірні прогнози?

Експерти зазначають, що потужності провідних моделей ШІ приблизно подвоюється кожні сім місяців. Якщо це експоненціальне зростання почне прискорюватися, це може викликати ланцюгову реакцію, яка призведе до раптового вибуху інтелекту.

У результаті деякі експерти одностайно вважають, що сингулярність може настати неймовірно швидко при виникненні відповідних умов. Утім, експерти сходяться в часі, що знадобиться ще багато років, перш ніж сингулярність настане.

Зайвий оптимізм щодо ШІ не новий, і незліченні перебільшені прогнози вже не раз виявлялися хибними. Наприклад, Джеффрі Гінтон, так званий "хрещений батько ШІ", передбачив, що до 2021 року лікарням не знадобляться рентгенологи, оскільки їх замінить ШІ.

За словами Ділмегані, наразі можливості ШІ все ще далекі від можливостей людського розуму.

У новому дослідженні Ділмегані з колегами об'єднали опитування, що охопили 8590 експертів у галузі ШІ. Це показало, що, хоча прогнози значно наблизилися до реальності після запуску ChatGPT, більшість експертів вважають, що сингулярність, ймовірно, настане приблизно через 20 років.

Експерти також вважають, що для настання сингулярності ШІ спочатку необхідно досягти стану, відомого як загальний штучний інтелект (ЗШІ), що має здібності, подібні до людських.

Хоча результати деяких досліджень різняться, загальна думка така, що це станеться приблизно до 2040 року. В одному з опитувань вчені оцінили ймовірність настання сингулярності через два роки після ОІІ в 10% і ймовірність того, що це станеться протягом наступних 30 років, у 75%.

