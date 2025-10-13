Семья в Новом Орлеане нашла на заднем дворе надгробную плиту римского моряка (фото)

Семья из Нового Орлеана расчищала свой заросший сад и обнаружила загадочную мраморную табличку с надписями на латинском языке. Это оказалось надгробие времен Римской империи.

«Тот факт, что на табличке была надпись на латинском, действительно заставил нас задуматься», - говорит антрополог из Тулейнского университета Даниэлла Санторо, пишет Independent.

Эксперт связалась со своей коллегой археологом Сюзанн Лусния, которая распознала в мраморной табличке надгробную плиту римского моряка Секста Конгениуса Вера возрастом 1900 лет.

«Когда я впервые увидела изображение, которое мне прислала Даниэлла, у меня пробежали мурашки по коже, потому что я была просто ошеломлена», - добавила Лусния.

Дальнейшее расследование показало, что когда-то мраморное надгробие хранилось в одном из итальянских музеев, но считается пропавшей уже на протяжении десятилетий.

Надгробие римского моряка на заднем дворе в Новом Орлеане Фото: Susann Lusnia

Моряк, которому принадлежало надгробие, умер в возрасте 42 лет по неизвестными причинам. Он пробыл на службе более 20 лет в императорском флоте на судне, которое было названо в честь римского бога Асклепия.

На надгробии усопшего охарактеризовали, как «вполне достойного». Табличку изготовили по заказу двух человек, которые назвались «наследниками». Ученые предполагают, что скорее всего, это были сослуживцы усопшего, так как римским военным запрещалось иметь семью.

Изначально надгробие стояло на древнем кладбище на северо-западе Италии, где находилось еще около 20 могил военнослужащих. В итоге, текст надгробия был включен в каталог латинских надписей, в котором также указывалось, что местонахождение самой плиты неизвестен.

Далее плита появилась в Национальном археологическом музее в Чивитавеккье еще до Второй мировой войны. Но во время войны музей был почти полностью разрушен во время бомбардировок союзников, и на восстановление ушло несколько десятилетий.

Сотрудники музея подтвердили, что надгробие считалось пропавшим все это время. Задокументированные размеры плиты соответствовали той, что была найдена на заднем дворе в Новом Орлеане.

На данный момент с ведутся переговоры с итальянскими властями, чтоб вернуть мраморную плиту на ее родину.

По словам хозяйки дома, она получила эту плиту от своих бабушки и дедушки, которые имели итальянские корни и служили в этой стране во время Второй мировой войны.

