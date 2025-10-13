Сім'я в Новому Орлеані знайшла на задньому дворі надгробну плиту римського моряка (фото)

Сім'я з Нового Орлеана розчищала свій зарослий сад і виявила загадкову мармурову табличку з написами латинською мовою. Це виявився надгробок часів Римської імперії.

"Той факт, що на табличці був напис латинською, справді змусив нас замислитися", — каже антрополог із Тулейнського університету Даніелла Санторо, пише Independent.

Експерт зв'язалася зі своєю колегою археологом Сюзанн Луснія, яка розпізнала в мармуровій табличці надгробну плиту римського моряка Секста Конгеніуса Вера віком 1900 років.

"Коли я вперше побачила зображення, яке мені надіслала Даніелла, у мене пробігли мурашки по шкірі, тому що я була просто приголомшена", — додала Луснія.

Подальше розслідування показало, що колись мармуровий надгробок зберігався в одному з італійських музеїв, але вважається зниклим уже впродовж десятиліть.

Надгробок римського моряка на задньому дворі в Новому Орлеані Фото: Susann Lusnia

Моряк, якому належав надгробок, помер у віці 42 років з невідомих причин. Він пробув на службі понад 20 років в імператорському флоті на судні, яке було названо на честь римського бога Асклепія.

На надгробку покійного охарактеризували, як "цілком гідного". Табличку виготовили на замовлення двох осіб, які назвалися "спадкоємцями". Учені припускають, що найімовірніше, це були товариші по службі покійного, оскільки римським військовим заборонялося мати сім'ю.

Спочатку надгробок стояв на стародавньому кладовищі на північному заході Італії, де знаходилося ще близько 20 могил військовослужбовців. Зрештою, текст надгробка занесли до каталогу латинських написів, у якому також зазначалося, що місцезнаходження самої плити невідоме.

Далі плита з'явилася в Національному археологічному музеї в Чівітавекк'є ще до Другої світової війни. Але під час війни музей був майже повністю зруйнований під час бомбардувань союзників, і на відновлення пішло кілька десятиліть.

Співробітники музею підтвердили, що надгробок вважався зниклим весь цей час. Задокументовані розміри плити відповідали тій, що була знайдена на задньому дворі в Новому Орлеані.

Наразі ведуться переговори з італійською владою, щоб повернути мармурову плиту на її батьківщину.

За словами господині будинку, вона отримала цю плиту від своїх бабусі та дідуся, які мали італійське коріння і служили в цій країні під час Другої світової війни.

