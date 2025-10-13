Детство человека длится намного дольше, чем у многих на Земле: ученые выяснили, почему

Люди отличаются от других приматов также и тем, что наше детство длится дольше остальных. Человеческие дети на протяжении длительного периода времени опираются на поддержку родителей и других членов общества.

Related video

Такой длительный период роста долго время считался очень важным для приобретения навыков, которые необходимы для успешного развития в социальной среде. Также медленное развитие связывают с большими энергозатратами во время роста мозга, пишет Earth.com.

Но останки подростка из стоянки Дманиси в Грузии говорят о том, что у этой загадки может быть и другое объяснение.

Ученые обнаружили останки возрастом около 1,77 млн лет, с их помощью эксперты смогли пролить свет на связь культурного обучения и продолжительностью детства. Руководитель команды Кристоф Цолликофер из Цюрихского университета решил использовать синхротронное сканирование для изучения микроструктуры зубов найденных останков.

«Детство и когнитивные способности не окаменевают, поэтому нам приходится полагаться на косвенную информацию. Зубы идеально подходят для этого, поскольку они хорошо окаменевают и оставляют годичные кольца, подобно тому, как деревья оставляют годичные кольца, отражающие их развитие», — объясняет Цолликофер.

Такой подход помог команде составить карту фаз роста. Дело в том, что рост зубов тесно связан с развитие остального тела, а также развитием мозга.

«Результаты показали, что этот человек умер в возрасте 11–12 лет, когда его зубы мудрости уже прорезались, как это происходит у человекообразных обезьян в этом возрасте», — объясняет Винсент Бейран, соавтор исследования.

Передние зубы изначально развивались быстрее, в то время как задние зубы формировались дольше. Каждый слой зубов отражал уникальный древний этап развития. Дополнительные данные указывают на то, что юность этого раннего вида Homo, вероятно, длительное время зависела от взрослых.

«Это говорит о том, что молочные зубы использовались дольше, чем у человекообразных обезьян, и что детеныши этого раннего вида Homo дольше зависели от поддержки взрослых, чем дети человекообразных обезьян», — объясняет Марсия Понсе де Леон из Цюрихского университета, соавтор исследования.

Ученые предполагают, что у ранних людей, возможно, первым шагом было продление детства, способствуя передаче культуры и социальному обучению. Со временем эта динамика могла способствовать расширению мозга, а не тому, чтобы мозг рос первым и подталкивал к продолжительному развитию.

Напомним, ученые нашли следы молодых неандертальцев, игравших в песке. Исследователи обнаружили окаменелые следы на пляже в Испании, которые принадлежали детям в возрасте 6 лет.