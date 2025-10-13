Дитинство людини триває набагато довше, ніж у багатьох на Землі: вчені з'ясували, чому

Люди відрізняються від інших приматів також і тим, що наше дитинство триває довше за решту. Людські діти протягом тривалого періоду часу спираються на підтримку батьків та інших членів суспільства.

Related video

Такий тривалий період росту довгий час вважався дуже важливим для набуття навичок, які необхідні для успішного розвитку в соціальному середовищі. Також повільний розвиток пов'язують із великими енерговитратами під час росту мозку, пише Earth.com.

Але останки підлітка зі стоянки Дманісі в Грузії говорять про те, що у цієї загадки може бути й інше пояснення.

Вчені виявили рештки віком близько 1,77 млн років, з їхньою допомогою експерти змогли пролити світло на зв'язок культурного навчання і тривалістю дитинства. Керівник команди Крістоф Цоллікофер із Цюріхського університету вирішив використати синхротронне сканування для вивчення мікроструктури зубів знайдених решток.

"Дитинство і когнітивні здібності не скам'янівають, тому нам доводиться покладатися на непряму інформацію. Зуби ідеально підходять для цього, оскільки вони добре скам'янівають і залишають річні кільця, подібно до того, як дерева залишають річні кільця, що відображають їхній розвиток", — пояснює Цоллікофер.

Такий підхід допоміг команді скласти карту фаз росту. Річ у тім, що ріст зубів тісно пов'язаний із розвитком решти тіла, а також розвитком мозку.

"Результати показали, що ця людина померла у віці 11-12 років, коли її зуби мудрості вже прорізалися, як це відбувається у людиноподібних мавп у цьому віці", — пояснює Вінсент Бейран, співавтор дослідження.

Передні зуби спочатку розвивалися швидше, тоді як задні зуби формувалися довше. Кожен шар зубів відображав унікальний древній етап розвитку. Додаткові дані вказують на те, що юність цього раннього виду Homo, ймовірно, тривалий час залежала від дорослих.

"Це свідчить про те, що молочні зуби використовували довше, ніж у людиноподібних мавп, і що дитинчата цього раннього виду Homo довше залежали від підтримки дорослих, ніж діти людиноподібних мавп", — пояснює Марсія Понсе де Леон із Цюріхського університету, співавтор дослідження.

Вчені припускають, що у ранніх людей, можливо, першим кроком було продовження дитинства, сприяючи передачі культури та соціальному навчанню. Згодом ця динаміка могла сприяти розширенню мозку, а не тому, щоб мозок ріс першим і підштовхував до тривалого розвитку.

Нагадаємо, вчені знайшли сліди молодих неандертальців, які гралися в піску. Дослідники виявили скам'янілі сліди на пляжі в Іспанії, які належали дітям віком 6 років.