На пирах в Древнем Риме дарили скелеты: их называли "пиршественными призраками (фото)

Археологи нашли небольшой бронзовый скелет, который является частью традиции из Древнего Рима. Римляне называли такие фигурки larva convivalis или “пиршественными скелетами” и дарили их своим гостям на пирах.

По словам ученых, найденной фигурке скелета около 2 тыс. лет. Изначально у фигурки имелись руки и ноги, но до наших дней сохранилась только часть левой ноги. Череп скелета украшен большими, пустыми глазницами и широкой “улыбкой”, пишет Live Science.

Размер бронзовой фигурки составляет всего 6,6 см, и она хранится в коллекции художественного музея Вилла Гетти в Лос-Анджелесе.

В 1980 году куратор музея Файей Коуси Фрел провел исследование, результаты которого указывали на то, что фигурки скелетов были своего рода “memento mori” – символом краткости жизни и неизбежности смерти.

Фигурка скелета из Древнего Рима Фото: Getty Museum Collection (Public Domain)

Такие жуткие презенты могли раздаваться на званных обедах в знак уважения к эпикурейству. Суть этой философской идеи заключалась в том, что поскольку смерть – главный страх человека, необходимо наслаждаться всем при жизни.

В римском искусстве и литературе пиры и смерть часто были связаны между собой. К примеру, в романе “Сатирикон”, который был написан Петронием в конце I века н. э, описывается званый обед Трималхиона.

“Раб принес серебряный скелет, сконструированный таким образом, что суставы и подвижные позвонки можно было поворачивать в любом направлении. Он бросал его на стол раз или два, и подвижные сочленения заставляли его принимать гротескные позы”, - говорится в романе.

В книге также говорится, что хозяин вечера Трималхион в конце концов воскликнул, что “этот скелет пред нами так же важен, как и мы сами. Давайте жить, пока можем, пока жизнь дорога”.

