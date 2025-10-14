На бенкетах у Стародавньому Римі дарували скелети: їх називали "бенкетними примарами" (фото)

Археологи знайшли невеликий бронзовий скелет, який є частиною традиції зі Стародавнього Риму. Римляни називали такі фігурки larva convivalis або "бенкетними скелетами" і дарували їх своїм гостям на бенкетах.

За словами вчених, знайденій фігурці скелета близько 2 тис. років. Спочатку у фігурки були руки і ноги, але до наших днів збереглася тільки частина лівої ноги. Череп скелета прикрашений великими, порожніми очницями і широкою "посмішкою", пише Live Science.

Розмір бронзової фігурки становить лише 6,6 см, і вона зберігається в колекції художнього музею Вілла Гетті в Лос-Анджелесі.

У 1980 році куратор музею Файєй Коусі Фрел провів дослідження, результати якого вказували на те, що фігурки скелетів були своєрідним "memento mori" — символом стислості життя і неминучості смерті.

Фігурка скелета зі Стародавнього Риму Фото: Getty Museum Collection (Public Domain)

Такі моторошні презенти могли лунати на званих обідах на знак поваги до епікурейства. Суть цієї філософської ідеї полягала в тому, що оскільки смерть — головний страх людини, необхідно насолоджуватися всім за життя.

У римському мистецтві та літературі бенкети та смерть часто були пов'язані між собою. Приміром, у романі "Сатирикон", який був написаний Петронієм наприкінці I століття н. е., описується званий обід Трималхіона.

"Раб приніс срібний скелет, сконструйований у такий спосіб, що суглоби й рухливі хребці можна було повертати в будь-якому напрямку. Він кидав його на стіл раз або два, і рухливі зчленування змушували його приймати гротескні пози", — йдеться в романі.

У книжці також ідеться, що господар вечора Трімалхіон зрештою вигукнув, що "цей скелет перед нами так само важливий, як і ми самі. Давайте жити, поки можемо, поки життя дороге".

