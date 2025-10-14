В янтаре нашли целый затерянный лес: в нем обнаружили даже пауков с паутиной (фото)

На протяжении долгого времени археологи не могли отыскать в янтарных отложениях Южной Америки ни одного насекомого.

В рамках нового исследования ученым впервые удалось найти янтарные отложения в Южной Америке, которые содержали насекомых мелового периода, примерно 143–66 млн лет назад. Уникальные отложения были найдены в Эквадоре, в них были найдены такие насекомые, как ногохвостки, пауки, а также растения. Такие находки указывают на то, что в Южной Америке росли густые леса около 12 млн лет назад, когда суперконтинент Гондвана начал распадаться, пишет Discover.

Дело в том, что в янтаре сохраняются насекомые и даже пыльца растений, которые бы никогда не были найдены. До недавнего времени такие включения в янтаре находили только в Северном полушарии.

Насекомые в древнем янтаре Фото: Delclòs, X., Peñalver, E., Jaramillo, C. et al.

«Начиная с мелового периода, такие «биовключения» находили только в Северном полушарии. Поэтому наше понимание биоразнообразия и экосистем Южного полушария в этот период оставалось ограниченным», - говорит автор исследования из Научно-исследовательского института Зенкенберга Моника Солорсано-Кремер.

Чтобы заполнить пробелы в палеонтологической летописи, ученая и ее команда проанализировали янтарь из формации Холлин на востоке Эквадора. В этой местности можно найти два типа янтаря: смолу, которая затвердела в корнях деревьев, а также та, которая затвердевала в кронах.

Команда нашла части насекомых в смоле, которая затвердевала высоко над землей. В этом янтаре ученые нашли одну ногохвостку, паутину, а также несколько спор и пыльцу.

Окаменелости насекомых принадлежали к пяти отрядам насекомых, включая двукрылых (мух), жесткокрылых (жуков) и перепончатокрылых (муравьев и ос), окаменевшая паутина принадлежала виду, плетущему паутину, которая имела круглую, или спиралевидную, форму.

На основе полученных данных ученые предполагают, что леса Южной Америки были достаточно теплыми и влажными в меловой период. Как раз в это время Южная Америка начала отделяться от суперконтинента Гондваны.

«Наши результаты указывают на влажные условия. Мы предполагаем, что 112 миллионов лет назад в экваториальной Гондване существовала влажная, густо покрытая лесами среда обитания, для которой уже были характерны цветковые растения», - отмечают ученые.

Также исследователи выяснили, что сам янтарь когда-то был смолой дерева, похожего на Араукарию, которое относится к роду вечнозеленых хвойных деревьев.

