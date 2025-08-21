Крупнейший кусок янтаря в мире использовали вместо дверного упора: его стоимость более миллиона

Десятилетиями огромный кусок янтаря весом в 3,5 килограмма использовался в качестве дверного упора и теперь исследователи считают его одним из крупнейших сохранившихся кусков янтаря в мире. Его стоимость, по словам экспертов, оценивается в около 1,1 миллиона долларов.

3,5-килограммовый камень десятилетия назад был обнаружен в русле ручья на юго-востоке Румынии и принесен домой, где десятилетиями использовался в качестве дверного упора. Пожилая женщина, обнаружившая этот самородок, жила в Колти, но после ее смерти в 1991 году родственник обратил внимание на странный камень, удерживающий дверь, пишет Science Alert.

Крупнейший кусок янтаря в мире

После смерти женщины родственник заприметил камень и передал его на оценку экспертам Краковского исторического музея в Польше. По мнению экспертов, возраст янтаря, вероятно, составляет от 38 до 70 миллионов лет.

Более того, он, по мнению исследователей, считается одним из крупнейших сохранившихся кусков янтаря в мире. Его стоимость оценивается приблизительно в 1,1 миллиона доллара.

Янтарь – древесная смола, образовавшаяся миллионы лет назад. Со временем это высоковязкое вещество окаменевает, превращаясь в твердый материал теплого оттенка, широко известный как драгоценный камень.

В Румынии кусочки янтаря можно найти в окрестностях деревни Колти, в песчанике на берегах реки Бузэу, где его добычей занимаются еще с 1920-х годов. Отметим, что этот янтарь, известный как руманита, славится и ценится за широкий спектр глубоких красноватых оттенков.

Крупнейший кусок янтаря в мире Фото: Buzău County Museum

Национальное достояние Румынии

По словам директора Провинциального музея Бузэу Даниэля Косташе, это открытие имеет огромное значение как на научном, так и на музейном уровне.

В результате самородок был признан национальным достоянием Румынии и с 2022 года находится в Провинциальном музее Бузэу, недалеко от места, где он был найден.

Исследователи отмечают, что находка напоминает случай, произошедший с жителем Мичигана, который использовал большой кусок камня в качестве дверного упора. Спустя десятилетия он обнаружил, что дверным упором ему служил метеорит стоимостью около 100 000 долларов.

