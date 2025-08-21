Найбільший шматок бурштину у світі використовували замість дверного упору: його вартість понад мільйон

Десятиліттями величезний шматок бурштину вагою 3,5 кілограма використовували як дверний упор, і тепер дослідники вважають його одним із найбільших шматків бурштину, що збереглися, у світі. Його вартість, за словами експертів, оцінюється в близько 1,1 мільйона доларів.

3,5-кілограмовий камінь десятиліття тому було виявлено в річищі струмка на південному сході Румунії та принесено додому, де десятиліттями використовували як дверний упор. Літня жінка, яка виявила цей самородок, жила в Колті, але після її смерті в 1991 році родич звернув увагу на дивний камінь, що утримує двері, пише Science Alert.

Найбільший шматок бурштину у світі

Після смерті жінки родич запримітив камінь і передав його на оцінку експертам Краківського історичного музею в Польщі. На думку експертів, вік бурштину, ймовірно, становить від 38 до 70 мільйонів років.

Ба більше, він, на думку дослідників, вважається одним із найбільших збережених шматків бурштину у світі. Його вартість оцінюється приблизно в 1,1 мільйона долара.

Бурштин — деревна смола, що утворилася мільйони років тому. Згодом ця високов'язка речовина скам'яніває, перетворюючись на твердий матеріал теплого відтінку, широко відомий як дорогоцінний камінь.

У Румунії шматочки бурштину можна знайти в околицях села Колті, в пісковику на берегах річки Бузеу, де його видобутком займаються ще з 1920-х років. Зазначимо, що цей бурштин, відомий як руманіта, славиться і цінується за широкий спектр глибоких червонуватих відтінків.

Найбільший шматок бурштину у світі Фото: Buzău County Museum

Національне надбання Румунії

За словами директора Провінційного музею Бузеу Даніеля Косташе, це відкриття має величезне значення як на науковому, так і на музейному рівні.

У результаті самородок був визнаний національним надбанням Румунії й з 2022 року перебуває в Провінційному музеї Бузеу, недалеко від місця, де його було знайдено.

Дослідники зазначають, що знахідка нагадує випадок, що стався з жителем Мічигану, який використовував великий шматок каменю як дверний упор. Через десятиліття він виявив, що дверним упором йому служив метеорит вартістю близько 100 000 доларів.

