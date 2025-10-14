У бурштині знайшли цілий загублений ліс: у ньому виявили навіть павуків із павутиною (фото)

Протягом тривалого часу археологи не могли відшукати в бурштинових відкладеннях Південної Америки жодної комахи.

У рамках нового дослідження вченим вперше вдалося знайти бурштинові відкладення в Південній Америці, які містили комах крейдяного періоду, приблизно 143-66 млн років тому. Унікальні відкладення були знайдені в Еквадорі, в них були знайдені такі комахи, як ногохвістки, павуки, а також рослини. Такі знахідки вказують на те, що в Південній Америці росли густі ліси близько 12 млн років тому, коли суперконтинент Гондвана почав розпадатися, пише Discover.

Річ у тім, що в бурштині зберігаються комахи і навіть пилок рослин, які б ніколи не були знайдені. Донедавна такі включення в бурштині знаходили тільки в Північній півкулі.

Комахи в стародавньому бурштині Фото: Delclòs, X., Peñalver, E., Jaramillo, C. et al.

"Починаючи з крейдяного періоду, такі "біовключення" знаходили тільки в Північній півкулі. Тому наше розуміння біорізноманіття та екосистем Південної півкулі в цей період залишалося обмеженим", — каже авторка дослідження з Науково-дослідного інституту Зенкенберга Моніка Солорсано-Кремер.

Щоб заповнити прогалини в палеонтологічному літописі, вчена та її команда проаналізували бурштин із формації Холлін на сході Еквадору. У цій місцевості можна знайти два типи бурштину: смолу, що затверділа в корінні дерев, а також ту, що тверділа в кронах.

Команда знайшла частини комах у смолі, яка тверділа високо над землею. У цьому бурштині вчені знайшли одну ногохвостку, павутину, а також кілька спор і пилок.

Скам'янілості комах належали до п'яти загонів комах, включно з двокрилими (мухи), твердокрилими (жуки) та перетинчастокрилими (мурахи й оси), скам'яніла павутина належала виду, що плете павутину і мала круглу, або спіралеподібну, форму.

На основі отриманих даних учені припускають, що ліси Південної Америки були досить теплими і вологими в крейдяний період. Якраз у цей час Південна Америка почала відділятися від суперконтиненту Гондвани.

"Наші результати вказують на вологі умови. Ми припускаємо, що 112 мільйонів років тому в екваторіальній Гондвані існувало вологе, густо вкрите лісами середовище проживання, для якого вже були характерні квіткові рослини", — зазначають учені.

Також дослідники з'ясували, що сам бурштин колись був смолою дерева, схожого на Араукарію, яке належить до роду вічнозелених хвойних дерев.

