Кишечник не обманешь овсянкой раз в месяц: ученые нашли важный нюанс в здоровом питании

В рамках нового исследования ученые выяснили, что для здорового микробиома необходимо, чтобы полезные продукты поступали в организм регулярно.

Исследование было проведено экспертами из швейцарского университета и Калифорнийского университета в Сан-Диего. Команда использовала ИИ и машинное обучение, чтобы проанализировать данные о питании 1 тыс. участников исследования Food&You, пишет New Atlas.

Результаты исследования показали, что дело не только в наличии фруктов, овощей и злаков в рационе – важна регулярность. Работа команды подтвердила давнюю теорию о том, что в день человеку необходимо съедать 400 грамм овощей и фруктов.

«Наше исследование показывает, что вы не можете объесться овощами в «здоровые день», а потом всю оставшуюся неделю или месяц питаться нездоровой пищей. Наше исследование показывает, что нерегулярное употребление здоровой пищи сводит на нет многие её полезные эффекты на микробиоту кишечника. Это реальный стимул для будущих исследований, направленных не только на изучение того, что едят люди, но и на изучение закономерностей в их питании с течением времени», - говорит руководитель Лаборатории цифровой эпидемиологии и соруководитель Центра искусственного интеллекта EPFL Марсель Салате.

В последнее время появляется все больше информации о том, что микробиом в организме человека играет очень важную роль. Это касается не только здоровья пищеварительного тракта, но и всего метаболизма и даже когнитивных функций, психического здоровья.

Авторы надеются, что результаты их исследования на шаг приблизят людей к научно обоснованным рекомендациям по питанию, которые будут основаны на данных, а не тенденциях.

«Наше исследование особенно интересно, потому что желудочно-кишечные расстройства, связанные с образом жизни, часто развиваются постепенно. Поскольку питание является одним из основных факторов развития этих заболеваний, такие исследования, как наше, могут помочь оценить, что можно улучшить в рационе человека. ИИ может помочь подтолкнуть людей к соответствующей корректировке своего рациона», - подытожили авторы исследования.

