Кишківник не обдуриш вівсянкою раз на місяць: учені знайшли важливий нюанс у здоровому харчуванні

У рамках нового дослідження вчені з'ясували, що для здорового мікробіома необхідно, щоб корисні продукти надходили в організм регулярно.

Дослідження було проведено експертами зі швейцарського університету та Каліфорнійського університету в Сан-Дієго. Команда використовувала ШІ та машинне навчання, щоб проаналізувати дані про харчування 1 тис. учасників дослідження Food&You, пише New Atlas.

Результати дослідження засвідчили, що справа не тільки в наявності фруктів, овочів і злаків у раціоні — важлива регулярність. Робота команди підтвердила давню теорію про те, що на день людині необхідно з'їдати 400 грамів овочів і фруктів.

"Наше дослідження показує, що ви не можете об'їстися овочами в "здоровий день", а потім весь тиждень або місяць харчуватися нездоровою їжею. Наше дослідження показує, що нерегулярне вживання здорової їжі зводить нанівець багато її корисних ефектів на мікробіоту кишківника. Це реальний стимул для майбутніх досліджень, спрямованих не тільки на вивчення того, що їдять люди, а й на вивчення закономірностей у їхньому харчуванні з плином часу", — каже керівник Лабораторії цифрової епідеміології та співкерівник Центру штучного інтелекту EPFL Марсель Салате.

Останнім часом з'являється все більше інформації про те, що мікробіом в організмі людини відіграє дуже важливу роль. Це стосується не тільки здоров'я травного тракту, а й усього метаболізму і навіть когнітивних функцій, психічного здоров'я.

Автори сподіваються, що результати їхнього дослідження на крок наблизять людей до науково обґрунтованих рекомендацій щодо харчування, які будуть засновані на даних, а не тенденціях.

"Наше дослідження особливо цікаве, тому що шлунково-кишкові розлади, пов'язані зі способом життя, часто розвиваються поступово. Оскільки харчування є одним з основних чинників розвитку цих захворювань, такі дослідження, як наше, можуть допомогти оцінити, що можна поліпшити в раціоні людини. ШІ може допомогти підштовхнути людей до відповідного коригування свого раціону", — підсумували автори дослідження.

