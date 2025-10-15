Лауреат Нобелевской премии займется поиском "шестого чувства": на это выделили 14,2 млн долларов

Зрение, слух, обоняние, вкус и осязание – это основные чувства человека. Некоторые ученые утверждают, что также существует и «шестое чувство», но по этому поводу ведутся ожесточенные споры.

Кандидатом на шестое чувство является интероцепция. Команда исследователей из Scripps Research и Института Аллена получила премию в размере 14,2 млн долларов для изучения интероцепции, пишет IFL Science.

Интероцепция — это способность человека воспринимать и осознавать внутренние сигналы своего тела, такие как голод, жажда, боль, температура, а также физические проявления эмоций, например, учащенное сердцебиение или напряжение в мышцах.

С помощью этого процесса нервная система непрерывно обнаруживает и интерпретирует физиологические сигналы организма, чтобы обеспечить его бесперебойную работу. К примеру, если человек голоден – интероцептор или датчик в нервной клетке получает сигнал, который после передается в мозг. Далее этот сигнал обрабатывается в области, которая называется таламусом, что в свою очередь, вызывает урчание в животе. После этого таламус отправляет информацию для расшифровки, и тогда люди начинают чувствовать голод.

По словам экспертов, пять классических чувств человека являются внешними, для которых необходимы специальные органы чувств. Интероцепция же работает через сеть нейронных путей, которая контролирует, среди прочего, наше кровообращение, пищеварение и иммунитет.

Нарушение регуляции интероцепции может иметь последствия для здоровья: она связана с такими состояниями, как аутоиммунные заболевания, хроническая боль, нейродегенерация и высокое кровяное давление.

Несмотря на свою важность для поддержания жизненно важных функций, интероцепция исторически была недостаточно изучена. Она невероятно сложна: внутренние сигналы могут быть обширными, перекрывающимися и их трудно изолировать и анализировать, в то время как нейроны, которые их передают, охватывают обширные области тела и могут не иметь четких анатомических границ.

Группа, возглавляемая лауреатом Нобелевской премии нейробиологом Ардемом Патапутяном, а также Ли Йе из Scripps Research и Босилькой Тасич из Института Аллена, получит финансирование в размере 14,2 млн долларов в течение пяти лет. Им поручено создать первый атлас этой внутренней сенсорной системы.

«Мы надеемся, что наши результаты помогут другим ученым задать новые вопросы о том, как внутренние органы и нервная система поддерживают синхронность», — добавил Йе.

Напомним, ученые считают, что шестое чувство находится в нашем кишечнике. В новом исследовании ученые открыли то, что назвали шестым чувством – способность микробов в кишечнике общаться в нашим мозгом в режиме реального времени.