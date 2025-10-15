Лауреат Нобелівської премії займеться пошуком "шостого почуття": на це виділили 14,2 млн доларів

Зір, слух, нюх, смак і дотик — це основні почуття людини. Деякі вчені стверджують, що також існує й "шосте чуття", але з цього приводу точаться запеклі суперечки.

Related video

Кандидатом на шосте відчуття є інтероцепція. Команда дослідників із Scripps Research та Інституту Аллена отримала премію в розмірі 14,2 млн доларів для вивчення інтероцепції, пише IFL Science.

Інтероцепція — це здатність людини сприймати й усвідомлювати внутрішні сигнали свого тіла, як-от голод, спрага, біль, температура, а також фізичні прояви емоцій, наприклад, прискорене серцебиття або напруження в м'язах.

За допомогою цього процесу нервова система безперервно виявляє та інтерпретує фізіологічні сигнали організму, щоб забезпечити його безперебійну роботу. Приміром, якщо людина голодна — інтероцептор або датчик у нервовій клітині отримує сигнал, який опісля передається в мозок. Далі цей сигнал обробляється в ділянці, яка називається таламусом, що своєю чергою, викликає бурчання в животі. Після цього таламус відправляє інформацію для розшифровки, і тоді люди починають відчувати голод.

За словами експертів, п'ять класичних почуттів людини є зовнішніми, для яких необхідні спеціальні органи чуття. Інтероцепція ж працює через мережу нейронних шляхів, яка контролює, серед іншого, наш кровообіг, травлення та імунітет.

Порушення регуляції інтероцепції може мати наслідки для здоров'я: вона пов'язана з такими станами, як аутоімунні захворювання, хронічний біль, нейродегенерація і високий кров'яний тиск.

Незважаючи на свою важливість для підтримки життєво важливих функцій, інтероцепція історично була недостатньо вивчена. Вона неймовірно складна: внутрішні сигнали можуть бути великими, такими, що перекриваються, і їх важко ізолювати й аналізувати, в той час як нейрони, які їх передають, охоплюють великі ділянки тіла і можуть не мати чітких анатомічних меж.

Група, очолювана лауреатом Нобелівської премії нейробіологом Ардемом Патапутяном, а також Лі Йе з Scripps Research і Босількою Тасич з Інституту Аллена, отримає фінансування в розмірі 14,2 млн доларів протягом п'яти років. Їм доручено створити перший атлас цієї внутрішньої сенсорної системи.

"Ми сподіваємося, що наші результати допоможуть іншим вченим поставити нові запитання про те, як внутрішні органи і нервова система підтримують синхронність", — додав Йе.

Нагадаємо, вчені вважають, що шосте відчуття знаходиться в нашому кишечнику. У новому дослідженні вчені відкрили те, що назвали шостим чуттям — здатність мікробів у кишечнику спілкуватися з нашим мозком у режимі реального часу.