У горилл и людей есть нечто общее: перестают размножаться задолго до конца жизни

В новом исследовании ученые обнаружили, что самки горилл, как люди и некоторые другие млекопитающие, могут жить долго после рождения потомства. Ученые считают, что новое открытие дает важное дополнение к нашему пониманию эволюции жизненного цикла гоминидов.

Команда из Института эволюционной антропологии Общества макса Планка и Университета Турку изучила данные о жизненном цикле и поведении за более чем три десятилетия. Результаты указывают на то, что почти треть взрослых самок горных горилл из четырех диких групп в Национальном парке "Непроходимый лес Бвинди" в Уганде перестают размножаться, но живут более 10 лет после этого. Таким образом, они проводят минимум четверть своей взрослой жизни в пострепродуктивной фазе, пишет PHYS.org.

Загадка горных горилл

По словам старшего автора исследования, директора долгосрочного проекта по изучению горных горилл Бвинди Марты Роббинс, открытие представляет собой важнейшее дополнение к нашему пониманию эволюции жизненного цикла гоминидов.

Большинство животных на Земле размножаются в течение всей своей жизни, поэтому, когда самки перестают производить потомство задолго до своей смерти, как это происходит у людей, это считается эволюционной загадкой. До сих пор эта так называемая пострепродуктивная продолжительность жизни была четко зафиксирована только у людей, нескольких видов китов и популяции шимпанзе.

Результаты нового исследования диких горных горилл в Уганде показывает, что некоторые самки также живут много лет после последних родов. Это открытие, вероятно, дает важный ключ к пониманию того, как и почему возникла менопауза, а также того, имеет ли долгая жизнь после репродуктивного периода глубокие эволюционные корни, общие с нашими ближайшими родственниками-приматами.

По словам Роббинс, они с командой хотели официально проверить наличие у горных горилл длительной пострепродуктивной продолжительности жизни, поскольку наблюдали за старыми самками, давно прекратившими размножаться, но все еще выглядящими здоровыми. Например, две самки, которые были половозрелыми на момент начала исследования в 1998 году, все еще живы, но принесли последнее потомство в 2010 году.

Длительная пострепродуктивная продолжительность жизни

Новое исследование основано на поведенческих наблюдениях, охватывает три десятилетия и четыре социальные группы диких горных горилл. Результаты указывают на то, что самки горных горилл могут демонстрировать длительную пострепродуктивную продолжительность жизни – более 10 лет.

Учитывая, что самки горных горилл редко достигают 50 лет в дикой природе, наблюдаемая 10-летняя продолжительность жизни после репродуктивного периода составляет не менее 25% от продолжительности жизни взрослых самок.

Авторы исследования также отмечают, что эволюционные факторы, которые могли бы способствовать формированию пострепродуктивного периода жизни, или даже менопаузы, у горилл, все еще остаются неясными.

