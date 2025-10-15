У горил і людей є дещо спільне: перестають розмножуватися задовго до кінця життя

У новому дослідженні вчені виявили, що самки горил, як люди та деякі інші ссавці, можуть жити довго після народження потомства. Вчені вважають, що нове відкриття дає важливе доповнення до нашого розуміння еволюції життєвого циклу гомінідів.

Команда з Інституту еволюційної антропології Товариства Макса Планка та Університету Турку вивчила дані про життєвий цикл і поведінку за більш ніж три десятиліття. Результати вказують на те, що майже третина дорослих самок гірських горил із чотирьох диких груп у Національному парку "Непрохідний ліс Бвінді" в Уганді припиняють розмножуватися, але живуть понад 10 років після цього. Таким чином, вони проводять щонайменше чверть свого дорослого життя в пострепродуктивній фазі, пише PHYS.org.

Загадка гірських горил

За словами старшого автора дослідження, директора довгострокового проєкту з вивчення гірських горил Бвінді Марти Роббінс, відкриття є найважливішим доповненням до нашого розуміння еволюції життєвого циклу гомінідів.

Більшість тварин на Землі розмножуються протягом усього свого життя, тож, коли самки перестають продукувати потомство задовго до своєї смерті, як це відбувається у людей, це вважається еволюційною загадкою. Дотепер ця так звана пострепродуктивна тривалість життя була чітко зафіксована лише в людей, кількох видів китів та популяції шимпанзе.

Результати нового дослідження диких гірських горил в Уганді показує, що деякі самки також живуть багато років після останніх пологів. Це відкриття, ймовірно, дає важливий ключ до розуміння того, як і чому виникла менопауза, а також того, чи має довге життя після репродуктивного періоду глибоке еволюційне коріння, спільне з нашими найближчими родичами-приматами.

За словами Роббінс, вони з командою хотіли офіційно перевірити наявність у гірських горил тривалої пострепродуктивної тривалості життя, оскільки спостерігали за старими самками, які давно припинили розмножуватися, але все ще мають здоровий вигляд. Наприклад, дві самки, які були статевозрілими на момент початку дослідження в 1998 році, все ще живі, але принесли останнє потомство у 2010 році.

Тривала пострепродуктивна тривалість життя

Нове дослідження, засноване на поведінкових спостереженнях, охоплює три десятиліття і чотири соціальні групи диких гірських горил. Результати вказують на те, що самки гірських горил можуть демонструвати тривалу пострепродуктивну тривалість життя — понад 10 років.

З огляду на те що самки гірських горил рідко досягають 50 років у дикій природі, спостережувана 10-річна тривалість життя після репродуктивного періоду становить щонайменше 25% від тривалості життя дорослих самок.

Автори дослідження також зазначають, що еволюційні чинники, які могли б сприяти формуванню пострепродуктивного періоду життя, або навіть менопаузи, у горил, все ще залишаються незрозумілими.

