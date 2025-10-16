С помощью камеры над своим гаражом мужчина доказал, что Земля круглая (видео)

Одному из пользователей Reddit надоело спорить с плоскоземельцами, которые считают, что Земля плоская. Поэтому мужчина провел интересный эксперимент с камерой видеонаблюдение и тенью своего гаража.

В IV веке до н.э. Аристотель стал одним из первых, кто предположил, что Земля на самом деле имеется круглую форму. Бесчисленные снимки Земли из космоса доказывают, что греческий философ был прав. Но сторонники теории плоской Земли продолжают утверждать обратное. К примеру, в прошлом году группа плоскоземельцев даже отправилась в Антарктиду, чтобы доказать свою правоту. В итоге, им пришлось признать свою неправоту, пишет Gizmodo.

Теперь же в копилку методов по дискредитации ложной теории добавился еще один. Пользователю Reddit под ником RedditorofReddit07 даже не пришлось выходить из дома.

На видео запечатлена тень от строения, предположительно гаража, которую снимали в период с марта 2024 года по март 2025 года. Смещение тени на видео отмечается желтыми точками, которые в конце года выстраиваются в ассиметричный символ бесконечности или восьмерку. Само видео называется «Доказательство того, что наша планета не плоская».

На видео можно наблюдать эффект аналеммы – это кривая в форме восьмерки, которую описывает Солнце на небесной сфере, если его положение фиксировать каждый день в одно и то же время суток в одной и той же точке на Земле. Такая закономерность обусловлена наклоном Земли на 23,5 градуса и ее эллиптической орбитой вокруг Солнца.

Солнце достигает наивысшей точки в аналемме летом и самой низкой – зимой. Разное время суток, а также разные широты на Земле создают аналеммы разной формы. Поскольку положение теней напрямую связано с положением Солнца на небе, логично, что они также следуют шаблону аналеммы.

Но как это может служить доказательством того, что наша Земля круглая? Дело в том, что аналеммы согласуются с общепринятой стандартной моделью Солнечной системы, в которой сферическая Земля вращается вокруг Солнца по эллиптической траектории. В это же время конспирологи считают, что Земля является центром Вселенной, а Солнце вращается над плоской планетой, как фонарик над тарелкой.

Напомним, ученые рассказали, как переубедить сторонников псевдонаучной гипотезы. Ученые привели несколько простых примеров того, как быстро доказать сторонникам антинаучной гипотезы, что Земля круглая.