За допомогою камери над своїм гаражем чоловік довів, що Земля кругла (відео)

Одному з користувачів Reddit набридло сперечатися з плоскоземельцями, які вважають, що Земля пласка. Тож чоловік провів цікавий експеримент із камерою відеоспостереження та тінню свого гаража.

Related video

У IV столітті до н.е. Аристотель став одним із перших, хто припустив, що Земля насправді має круглу форму. Незліченні знімки Землі з космосу доводять, що грецький філософ мав рацію. Але прихильники теорії плоскої Землі продовжують стверджувати зворотне. Наприклад, торік група плоскоземельців навіть вирушила в Антарктиду, щоб довести свою правоту. У підсумку, їм довелося визнати свою неправоту, пише Gizmodo.

Тепер же в скарбничку методів з дискредитації помилкової теорії додався ще один. Користувачеві Reddit під ніком RedditorofReddit07 навіть не довелося виходити з дому.

На відео зафіксовано тінь від будови, імовірно гаража, яку знімали в період з березня 2024 року по березень 2025 року. Зміщення тіні на відео позначено жовтими крапками, які наприкінці року шикуються в асиметричний символ нескінченності або вісімку. Саме відео називається "Доказ того, що наша планета не плоска".

На відео можна спостерігати ефект аналемми — це крива у формі вісімки, яку описує Сонце на небесній сфері, якщо його положення фіксувати щодня в один і той самий час доби в одній і тій самій точці на Землі. Така закономірність зумовлена нахилом Землі на 23,5 градуса та її еліптичною орбітою навколо Сонця.

Сонце досягає найвищої точки в аналемі влітку і найнижчої — взимку. Різний час доби, а також різні широти на Землі створюють аналеми різної форми. Оскільки положення тіней безпосередньо пов'язане з положенням Сонця на небі, логічно, що вони також дотримуються шаблону аналеми.

Але як це може слугувати доказом того, що наша Земля кругла? Річ у тім, що аналеми узгоджуються із загальноприйнятою стандартною моделлю Сонячної системи, в якій сферична Земля обертається навколо Сонця за еліптичною траєкторією. Водночас конспірологи вважають, що Земля є центром Всесвіту, а Сонце обертається над плоскою планетою, як ліхтарик над тарілкою.

Нагадаємо, вчені розповіли, як переконати прихильників псевдонаукової гіпотези. Учені навели кілька простих прикладів того, як швидко довести прихильникам антинаукової гіпотези, що Земля кругла.