Не астероид и не комета: у странного объекта обнаружены кольца, как у Сатурна (фото)

Астрономы впервые наблюдали формирование и эволюцию колец у кентавра (2060) Хирон, который находится между Сатурном и Ураном. Теперь астрономам известны четыре малых объекта в Солнечной системе, которые имеют кольца.

Одна из главных особенностей планеты Сатурн – это обширная система колец, диаметр которой составляет примерно 280 000 километров. После того, были обнаружены кольца у кентавра (2060) Хирон, теперь астрономам известно, что в Солнечной системе есть уже 4 ледяных объекта, имеющие кольцевую систему. Ученые заявили, что впервые наблюдали кольцевую систему, состоящую из 4 колец, которая окружает (2060) Хирон, в процессе формирования и эволюции. Исследование опубликовано в Astrophysical Journal Letters, пишет Reuters.

(2060) Хирон вращается вокруг Солнца в пространстве между Сатурном и Ураном. Этот объект называется кентавром. Такие ледяные объекты имеют характеристики как астероидов, так и комет и находятся в пространстве между Юпитером и Нептуном. Кентавр (2060) Хирон имеет диаметр 200 км и один оборот вокруг Солнца совершает за 50 лет. Кентавры в основном состоят из камней, водяного льда и сложных органических соединений. (2060) Хирон периодически проявляет кометную активность, выбрасывая в космос газ и пыль. 22 года назад астрономы даже видели у него хвост, как у кометы.

Одна из главных особенностей планеты Сатурн – это обширная система колец, диаметр которой составляет примерно 280 000 километров Фото: NASA

Впервые этот кентавр был обнаружен в 1977 году и с тех пор астрономы пытаются понять его природу. Достаточно сложно наблюдать за этим ледяным объектом, который находится на расстоянии в 17 раз превышающем расстояние от Земли до Солнца.

Два года назад астрономы подтвердили то, что Хирон имеет три кольца, а теперь обнаружили и четвертое кольцо. Ближние три кольца находятся на расстоянии 273 км, 325 км и 438 км от кентавра, а четвертое, как показало исследование, находится на расстоянии 1400 км. Внутри трех ближних колец астрономы также обнаружили космическую пыль, которая формирует похожую на диск структуру.

Фотография кентавра (2060) Хирон Фото: Wikipedia

По словам ученых, они впервые наблюдали формирование и эволюцию колец у кентавра (2060) Хирон в режиме рольного времени. Эти данные дают возможность понять, как возникают и изменяются подобные кольцевые структуры у объектов в Солнечной системе.

Астрономы считают, что кольца Хирона состоят в основном из водяного льда, который смешан с небольшим количеством каменистого материала. Таким образом они похожи на кольца Сатурна.

Кольца Юпитера Фото: NASA

Исследователи предполагают, что кольца Хирона могли быть созданы из материала, который является остатком небольшого спутника кентавра, который был уничтожен в результате столкновения с другим объектом. Возможно, кольца появились в результате выброса материала с поверхности самого Хирона. А может быть они были созданы в результате двух этих событий.

Кольца Урана Фото: NASA

Сейчас ученым известно, что не только у планеты Сатурн есть кольца. Они окружают также Юпитер, Уран и Нептун. За последние 10 лет астрономы также обнаружили, что кольца есть у одного из самых больших кентавров под названием (10199) Харикло, а также у карликовых планет Хаумеа и Квавар, которые находятся за Нептуном.

Кольца Нептуна Фото: NASA

По словам ученых, все эти открытия говорят о том, что кольца могут формироваться не только вокруг крупных планет, но и вокруг малых объектов, где есть подходящие физические условия позволяют физические условия.

