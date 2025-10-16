Не астероїд і не комета: у дивного об'єкта виявлено кільця, як у Сатурна (фото)
Астрономи вперше спостерігали формування та еволюцію кілець у кентавра (2060) Хірон, який розташований між Сатурном і Ураном. Тепер астрономам відомі чотири малі об'єкти в Сонячній системі, які мають кільця.
Одна з головних особливостей планети Сатурн — це велика система кілець, діаметр якої становить приблизно 280 000 кілометрів. Після того, як було виявлено кільця у кентавра (2060) Хірон, тепер астрономам відомо, що в Сонячній системі є вже 4 крижаних об'єкти, що мають кільцеву систему. Вчені заявили, що вперше спостерігали кільцеву систему, що складається з 4 кілець, яка оточує (2060) Хірон, у процесі формування та еволюції. Дослідження опубліковано в Astrophysical Journal Letters, пише Reuters.
(2060) Хірон обертається навколо Сонця в просторі між Сатурном і Ураном. Цей об'єкт називається кентавром. Такі крижані об'єкти мають характеристики як астероїдів, так і комет і знаходяться в просторі між Юпітером і Нептуном. Кентавр (2060) Хірон має діаметр 200 км і один оберт навколо Сонця робить за 50 років. Кентаври здебільшого складаються з каменів, водяного льоду і складних органічних сполук. (2060) Хірон періодично проявляє кометну активність, викидаючи в космос газ і пил. 22 роки тому астрономи навіть бачили в нього хвіст, як у комети.
Уперше цей кентавр був виявлений 1977 року і відтоді астрономи намагаються зрозуміти його природу. Досить складно спостерігати за цим крижаним об'єктом, який розташований на відстані, що в 17 разів перевищує відстань від Землі до Сонця.
Два роки тому астрономи підтвердили те, що Хірон має три кільця, а тепер виявили і четверте кільце. Ближні три кільця розташовані на відстані 273 км, 325 км і 438 км від кентавра, а четверте, як показало дослідження, знаходиться на відстані 1400 км. Усередині трьох ближніх кілець астрономи також виявили космічний пил, який формує схожу на диск структуру.
За словами вчених, вони вперше спостерігали формування та еволюцію кілець у кентавра (2060) Хірон у режимі рольного часу. Ці дані дають можливість зрозуміти, як виникають і змінюються подібні кільцеві структури в об'єктів у Сонячній системі.
Астрономи вважають, що кільця Хірона складаються переважно з водяного льоду, який змішаний з невеликою кількістю кам'янистого матеріалу. Таким чином вони схожі на кільця Сатурна.
Дослідники припускають, що кільця Хірона могли бути створені з матеріалу, який є залишком невеликого супутника кентавра, що був знищений внаслідок зіткнення з іншим об'єктом. Можливо, кільця з'явилися внаслідок викиду матеріалу з поверхні самого Хірона. А можливо, вони були створені в результаті двох цих подій.
Наразі вченим відомо, що не лише планета Сатурн має кільця. Вони оточують також Юпітер, Уран і Нептун. За останні 10 років астрономи також виявили, що кільця є в одного з найбільших кентаврів під назвою (10199) Харікло, а також у карликових планет Хаумеа і Квавар, що розташовані за Нептуном.
За словами вчених, усі ці відкриття свідчать про те, що кільця можуть формуватися не тільки навколо великих планет, а й навколо малих об'єктів, де є відповідні фізичні умови, що дають змогу фізичні умови.
