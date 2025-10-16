Не астероїд і не комета: у дивного об'єкта виявлено кільця, як у Сатурна (фото)

Астрономи вперше спостерігали формування та еволюцію кілець у кентавра (2060) Хірон, який розташований між Сатурном і Ураном. Тепер астрономам відомі чотири малі об'єкти в Сонячній системі, які мають кільця.

Одна з головних особливостей планети Сатурн — це велика система кілець, діаметр якої становить приблизно 280 000 кілометрів. Після того, як було виявлено кільця у кентавра (2060) Хірон, тепер астрономам відомо, що в Сонячній системі є вже 4 крижаних об'єкти, що мають кільцеву систему. Вчені заявили, що вперше спостерігали кільцеву систему, що складається з 4 кілець, яка оточує (2060) Хірон, у процесі формування та еволюції. Дослідження опубліковано в Astrophysical Journal Letters, пише Reuters.

(2060) Хірон обертається навколо Сонця в просторі між Сатурном і Ураном. Цей об'єкт називається кентавром. Такі крижані об'єкти мають характеристики як астероїдів, так і комет і знаходяться в просторі між Юпітером і Нептуном. Кентавр (2060) Хірон має діаметр 200 км і один оберт навколо Сонця робить за 50 років. Кентаври здебільшого складаються з каменів, водяного льоду і складних органічних сполук. (2060) Хірон періодично проявляє кометну активність, викидаючи в космос газ і пил. 22 роки тому астрономи навіть бачили в нього хвіст, як у комети.

Одна з головних особливостей планети Сатурн — це велика система кілець, діаметр якої становить приблизно 280 000 кілометрів Фото: NASA

Уперше цей кентавр був виявлений 1977 року і відтоді астрономи намагаються зрозуміти його природу. Досить складно спостерігати за цим крижаним об'єктом, який розташований на відстані, що в 17 разів перевищує відстань від Землі до Сонця.

Два роки тому астрономи підтвердили те, що Хірон має три кільця, а тепер виявили і четверте кільце. Ближні три кільця розташовані на відстані 273 км, 325 км і 438 км від кентавра, а четверте, як показало дослідження, знаходиться на відстані 1400 км. Усередині трьох ближніх кілець астрономи також виявили космічний пил, який формує схожу на диск структуру.

Фотографія кентавра (2060) Хірон Фото: Wikipedia

За словами вчених, вони вперше спостерігали формування та еволюцію кілець у кентавра (2060) Хірон у режимі рольного часу. Ці дані дають можливість зрозуміти, як виникають і змінюються подібні кільцеві структури в об'єктів у Сонячній системі.

Астрономи вважають, що кільця Хірона складаються переважно з водяного льоду, який змішаний з невеликою кількістю кам'янистого матеріалу. Таким чином вони схожі на кільця Сатурна.

Кільця Юпітера Фото: NASA

Дослідники припускають, що кільця Хірона могли бути створені з матеріалу, який є залишком невеликого супутника кентавра, що був знищений внаслідок зіткнення з іншим об'єктом. Можливо, кільця з'явилися внаслідок викиду матеріалу з поверхні самого Хірона. А можливо, вони були створені в результаті двох цих подій.

Кільця Урана Фото: NASA

Наразі вченим відомо, що не лише планета Сатурн має кільця. Вони оточують також Юпітер, Уран і Нептун. За останні 10 років астрономи також виявили, що кільця є в одного з найбільших кентаврів під назвою (10199) Харікло, а також у карликових планет Хаумеа і Квавар, що розташовані за Нептуном.

Кільця Нептуна Фото: NASA

За словами вчених, усі ці відкриття свідчать про те, що кільця можуть формуватися не тільки навколо великих планет, а й навколо малих об'єктів, де є відповідні фізичні умови, що дають змогу фізичні умови.

