Великий астероїд пролетів на близькій відстані від Землі всього через 2 дні після виявлення

Астероїд 2025 TP5 виявили 13 жовтня, а вже ввечері 15 жовтня він пролетів на відстані, ближчій, ніж Місяць.

Related video

За допомогою системи виявлення астероїдів ATLAS вчені знайшли новий навколоземний астероїд, який отримав назву 2025 TP5. Його виявили в понеділок, 13 жовтня, а вже в середу, 15 жовтня, о 23:09 за Києвом космічний камінь пролетів повз Землю на відстані, яка становить лише чверть середньої відстані до Місяця, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Згідно з даними NASA, астероїд 2025 TP5, розмір якого оцінюють у 16 метрів, не становить загрози для Землі, тобто не є потенційно небезпечним. Він пролетів повз нашу планету на відстані 97 089 км. Для порівняння, середня відстань до Місяця становить 384 400 км.

Розрахунки вчених показали, що цей астероїд пролетів повз Землю на відносно близькій відстані ще в 1979 році, але досі його не вдавалося виявити. Це вдалося зробити за допомогою системи виявлення небезпечних астероїдів ATLAS, яка складається з чотирьох телескопів, що розташовані на Гавайських островах.

За словами вчених, астероїд 2025 TP5 має приблизно такий самий розмір, як і Челябінський метеорит, який вибухнув над територією Росії 2013 року.

Після близького прольоту повз Землю, астероїд 2025 TP5 має здійснити близький проліт повз Місяць у четвер, 16 жовтня. Космічний камінь перебуватиме на відстані 120 084 км від супутника Землі.

Астрономи витратили кілька десятиліть на каталогізацію астероїдів загрозливого розміру, які можуть перетинати орбіту Землі, і за десятиліття пошуків не виявили безпосередньої загрози для нашої планети. Вважається, що протягом найближчих 100 років жоден астероїд не повинен врізатися в Землю.

Нагадуємо, що небезпечними астероїдами в NASA вважають каміння, що має розмір щонайменше 140 метрів і може наближатися до Землі на відстань щонайменше 7,5 мільйонів кілометрів.

Якщо раніше менші астероїди вислизали від виявлення, то зараз майже щомісяця астрономи знаходять нові навколоземні космічні камені за допомогою вдосконалених телескопів.

Нагадуємо, що 1 жовтня повз Землю пролетів раніше невідомий астероїд, який вдалося виявити лише через кілька годин після зближення з нашою планетою, як уже писав Фокус .

Також Фокус писав про те, що в жовтні ідеальний час для спостереження за галактикою Андромеди. У другій половині жовтня настає час, коли можна, можливо, найкраще розглянути найближчу до нас велику спіральну галактику.