У жовтні ідеальний час для спостереження за галактикою Андромеди: допоможе смартфон (фото)

У другій половині жовтня настає час, коли можна, можливо, найкраще розглянути найближчу до нас велику спіральну галактику.

Related video

Галактика Андромеди або M31 є найближчою до Чумацького Шляху великою галактикою. Вона розташована на відстані приблизно 2,5 мільйона світлових років від нас. Цю спіральну галактику можна побачити в нічному небі на сході після заходу Сонця, а потім на північному заході ближче до світанку. У жовтні в нічному небі добре видно сузір'я Кассіопея, яке можна використовувати як покажчик на галактику Андромеди, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Галактика Андромеди більш ніж у 2 рази більша за нашу галактику Чумацький Шлях, її розмір оцінюють у 220 000 світлових років. У великих спіральних рукавах галактики знаходиться близько 1 трильйона зірок, що приблизно в 10 разів більше, ніж зірок у нашій галактиці. У центрі галактики Андромеди знаходиться надмасивна чорна діра, яка знаходиться в ядрі галактики, освітленому світлом древніх зірок.

Андромеду в другій половині жовтня можна навіть побачити неозброєним оком за умови наявності дуже темного неба. Але краще використовувати бінокль або аматорський телескоп, щоб побачити галактику, яка набуває форми овалу.

Щоб знайти галактику Андромеди потрібно знайти спочатку сузір'я Кассіопея, яке особливо добре видно в жовтні. П'ять найяскравіших зірок сузір'я утворюють на небі щось схоже на літеру М. Три найлівіші зірки утворюють своєрідний вказівник із яскравою зіркою Шедар на кінці. Це зоряне утворення вказує на галактику Андромеди.

Щоб знайти галактику Андромеди потрібно знайти спочатку сузір'я Кассіопея, яке особливо добре видно в жовтні Фото: space.com

Ця галактика є одним з найулюбленіших об'єктів для астрофотографів, які створюють приголомшливі зображення галактики Андромеди. Наприклад, астрофотограф Рональд Бречер витратив загалом 38 годин на зйомку галактики Андромеди в серпні та вересні цього року.

Астрофотограф Рональд Бречер витратив загалом 38 годин на зйомку галактики Андромеди Фото: space.com

За допомогою смартфона тепер практично кожен може займатися астрофотографією, зокрема робити зображення галактик. Для цього потрібен власне смартфон, аматорський телескоп і адаптер для смартфона для з'єднання з телескопом.

Наприклад, астрофотограф Джим Пройсс зробив приголомшливий знімок галактики Андромеди використовуючи смартфон і телескоп. За словами Пройсса, тепер астрофотографією може займатися кожен і можна робити фотографії одразу кількох об'єктів за один вечір.

Астрофотограф Джим Пройсс зробив приголомшливий знімок галактики Андромеди використовуючи смартфон і телескоп Фото: space.com

Нагадуємо, що згідно з прогнозами вчених, галактика Андромеди і Чумацький Шлях за кілька мільярдів років зіштовхнуться одна з одною і перетворяться на одну величезну галактику.

Як уже писав Фокус, найближча до нас велика галактика допомогла астрономам відкрити темну матерію. Тепер же галактика Андромеди показана такою, якою її раніше не бачили. При цьому можна також почути, як вона звучить.

Також Фокус писав про те, що темна матерія може залишати кольорові відбитки у світлі. Хоча вважається, що темна матерія є темною, нове дослідження припускає, що вона може мати червону і синю сигнатуру. З її допомогою можна визначити тип темної матерії.