В октябре идеальное время для наблюдения за галактикой Андромеды: поможет смартфон (фото)

Во второй половине октября наступает время, когда можно, возможно, лучше всего рассмотреть ближайшую к нам крупную спиральную галактику.

Related video

Галактика Андромеды или M31 является самой близкой к Млечному Пути крупной галактикой. Она находится на расстоянии примерно 2,5 миллиона световых лет от нас. Эту спиральную галактику можно увидеть в ночном небе на востоке после захода Солнца, а затем на северо-западе ближе к рассвету. В октябре в ночном небе хорошо видно созвездие Кассиопея, которое можно использовать в качестве указателя на галактику Андромеды, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Галактика Андромеды более, чем в 2 раза больше нашей галактики Млечный Путь, ее размер оценивается в 220 000 световых лет. В обширных спиральных рукавах галактики находится около 1 триллиона звезд, что примерно в 10 раз больше, чем звезд в нашей галактике. В центре галактики Андромеды находится сверхмассивная черная дыра, которое находится в ядре галактики, освещенном светом древних звезд.

Андромеду во второй половине октября можно даже увидеть невооруженным глазом при условии наличия очень темного неба. Но лучше использовать бинокль или любительский телескоп, чтобы увидеть галактику, которая принимает форму овала.

Чтобы найти галактику Андромеды нужно найти сначала созвездие Кассиопея, которое особенно хорошо видно в октябре. Пять самый ярких звезд созвездия образуют на небе нечто похожее на букву М. Три самые левые звезды образуют своеобразный указатель с яркой звездой Шедар на конце. Это звездной образование указывает на галактику Андромеды.

Чтобы найти галактику Андромеды нужно найти сначала созвездие Кассиопея, которое особенно хорошо видно в октябре Фото: space.com

Эта галактика является одним из самых любимых объектов для астрофотографов, которые создают потрясающие изображения галактики Андромеды. Например, астрофотограф Рональд Бречер потратил в общей сложности 38 часов на съемку галактики Андромеды в августе и сентябре этого года.

Астрофотограф Рональд Бречер потратил в общей сложности 38 часов на съемку галактики Андромеды Фото: space.com

С помощью смартфона теперь практически каждый может заниматься астрофотографией, в частности делать изображения галактик. Для этого нужен собственно смартфон, любительский телескоп и адаптер для смартфона для соединения с телескопом.

Например, астрофотограф Джим Пройсс сделал потрясающий снимок галактики Андромеды используя смартфон и телескоп. По словам Пройсса, теперь астрофотографией может заниматься каждый и можно делать фотографии сразу нескольких объектов за один вечер.

Астрофотограф Джим Пройсс сделал потрясающий снимок галактики Андромеды используя смартфон и телескоп Фото: space.com

Напоминаем, что согласно прогнозам ученых, галактика Андромеды и Млечный Путь через несколько миллиардов лет столкнуться друг с другом и превратятся в одну огромную галактику.

Как уже писал Фокус, ближайшая к нам крупная галактика помогла астрономам открыть темную материю. Теперь же галактика Андромеды показана такой, какой ее раньше не видели. При этом можно также услышать, как она звучит.

Также Фокус писал о том, что темная материя может оставлять цветные отпечатки в свете. Хотя считается, что темная материя является темной, новое исследование предполагает, что она может иметь красную и синюю сигнатуру. С ее помощью можно определить тип темной материи.