Свинец отравлял доисторических предков человека 2 млн лет: эволюция могла пойти иначе

Новое исследование показало, что доисторические предки человека травились ядовитым свинцом на протяжении 2 млн лет. Ученые не исключают, что это могло повлиять на эволюцию людей.

На протяжении долгого времени считалось, что отравление свинцом является исключительно современной проблемой, которая связана с повсеместной индустриализацией. Отравление свинцом особо опасно для детей, потому как влияет на их физическое и умственное развитие, а также может вызывать ряд серьезных физических и психологических симптомов у взрослых, пишет New Scientist.

Команда из Университета Южного Креста в Лизморе под руководством Жоаннес-Бойо решила выяснить, моли ли наши предки подвергаться воздействию свинца. В рамках исследования был проанализирован 51 окаменевший зуб гоминидов, среди которых были африканский австралопитек, парантроп массивный, гигантопитеки, неандертальцы и человек разумный. Окаменелости были найдены во время раскопок в Австралии, Юго-Восточной Азии, Китае, Южной Африке и Франции.

Исследователи искали следы свинца в зубах с помощью лазерной абляции. Анализ показал полосы свинца, который накапливался в зубах гомининов, когда они росли. Источник такого отравления мог скрываться в окружающей среде, к примеру, загрязненной воде, почве или вулканической активности.

Команда была поражена количеством свинца, который был обнаружен в зубах Gigantopithecus blacki. Речь идет о древнем гигантском родственнике орангутанов, которые обитали на территории современного Китая.

«Если бы в организме современного человека было такое количество свинца, я бы сказал, что он подвергался высокому воздействию со стороны промышленности или антропогенной деятельности», - говорит автор исследования.

Далее команда изучила разницу в том, как организм современных людей справляется со свинцом, в сравнении с неандертальцами. Ученые изучили как неандертальские, так и человеческие версии гена NOVA1 и проверили нейротоксичность свинца на моделях мозга, называемых органоидами.

«Мы видим, что современный ген NOVA1 гораздо меньше подвержен нейротоксичности свинца», — говорит Джоаннес-Бойо.

Что наиболее важно, когда органоиды с архаичным геном NOVA1 подвергались воздействию свинца, другой ген, FOXP2, был серьезно нарушен. Эти гены связаны с когнитивными функциями, языком и социальной сплоченностью, говорит Джоаннес-Бойо.

«Он менее нейротоксичен для современных людей, чем для неандертальцев, что дало бы Homo sapiens огромное преимущество и свидетельствует о том, что свинец сыграл определенную роль в нашей эволюции», - подытожила исследовательница.

Напомним, новое исследование показало, что в какой-то момент правления Римской империи уровень IQ у людей по всей Европе резко упал. Снижение когнитивных способностей произошло из-за огромных выбросов свинца, производимого металлургической промышленностью, за счет которой сформировалась империя.