Свинець отруював доісторичних предків людини 2 млн років: еволюція могла піти інакше

Нове дослідження показало, що доісторичні предки людини труїлися отруйним свинцем протягом 2 млн років. Учені не виключають, що це могло вплинути на еволюцію людей.

Related video

Протягом тривалого часу вважалося, що отруєння свинцем є винятково сучасною проблемою, яка пов'язана з повсюдною індустріалізацією. Отруєння свинцем особливо небезпечне для дітей, тому що впливає на їхній фізичний і розумовий розвиток, а також може спричиняти низку серйозних фізичних і психологічних симптомів у дорослих, пише New Scientist.

Команда з Університету Південного Хреста в Лізморі під керівництвом Жоаннес-Бойо вирішила з'ясувати, чи могли наші предки піддаватися впливу свинцю. У рамках дослідження було проаналізовано 51 скам'янілий зуб гомінідів, серед яких були африканський австралопітек, парантроп масивний, гігантопітеки, неандертальці та людина розумна. Скам'янілості були знайдені під час розкопок в Австралії, Південно-Східній Азії, Китаї, Південній Африці та Франції.

Дослідники шукали сліди свинцю в зубах за допомогою лазерної абляції. Аналіз показав смуги свинцю, який накопичувався в зубах гомінінів, коли вони росли. Джерело такого отруєння могло ховатися в навколишньому середовищі, наприклад, забрудненій воді, ґрунті або вулканічній активності.

Команда була вражена кількістю свинцю, який було виявлено в зубах Gigantopithecus blacki. Йдеться про стародавнього гігантського родича орангутанів, які мешкали на території сучасного Китаю.

"Якби в організмі сучасної людини була така кількість свинцю, я б сказав, що вона піддавалася високому впливу з боку промисловості або антропогенної діяльності", — каже автор дослідження.

Далі команда вивчила різницю в тому, як організм сучасних людей справляється зі свинцем, порівняно з неандертальцями. Вчені вивчили як неандертальські, так і людські версії гена NOVA1 і перевірили нейротоксичність свинцю на моделях мозку, які називаються органоїдами.

"Ми бачимо, що сучасний ген NOVA1 набагато менше схильний до нейротоксичності свинцю", — каже Джоаннес-Бойо.

Що найбільш важливо, коли органели з архаїчним геном NOVA1 піддавалися впливу свинцю, інший ген, FOXP2, був серйозно порушений. Ці гени пов'язані з когнітивними функціями, мовою і соціальною згуртованістю, каже Джоаннес-Бойо.

"Він менш нейротоксичний для сучасних людей, ніж для неандертальців, що дало б Homo sapiens величезну перевагу і свідчить про те, що свинець відіграв певну роль у нашій еволюції", — підсумувала дослідниця.

Нагадаємо, нове дослідження показало, що в якийсь момент правління Римської імперії рівень IQ у людей по всій Європі різко впав. Зниження когнітивних здібностей відбулося через величезні викиди свинцю, який виробляла металургійна промисловість, за рахунок якої сформувалася імперія.