Ловкость рук и рукопожатие гориллы: один из предков человека обладал яркими чертами

Ученые обнаружили пару рук древнего предка человека, который жил около 1,5 млн лет назад. Анализ окаменелостей показал, что эти гоминины помимо ловкости, также обладали силой гориллы.

Related video

Парантроп Бойса (Paranthropus boisei) — самый массивный вид парантропов, впервые их останки были обнаружены в ущелье Олдувай в Танзании в 1959 году. Тогда череп примата нашли рядом с каменным орудием. Ученые предполагали, что этот вид был древнейшим из известных изготовителей каменных орудий. Но доказать это было сложно, поскольку окаменелые останки рук этого вида, так и не были найдены, пишет New Scientist.

Палеонтолог из Университета Стоуни-Брук в Нью-Йорке Луиза Лики и ее команда нашли частичный скелет особи P. boisei, который был обнаружен во время раскопок в Кении. Скелет включал пару рук, череп и несколько костей стоп, которые могли принадлежать самцу вида.

Команда сравнила найденную пару рук с более ранними видами гомининов и подтвердили, что руки P. boisei были похожи на человеческие и имели прямые пальцы. Их руки были похожи на человеческие, но гораздо крепче.

Также руки этих гомининов имели и некоторые отличительные черты конечностей горилл. К примеру, кости большого пальца, а также других пальцев были схожи по размеру с человеческими, но другие части руки имели более крепкие кости.

«Такое рукопожатие заметно отличалось бы от рукопожатия со среднестатистическим человеком. Оно было бы намного сильнее человеческого», - говорят исследователи.

Также ученые смогли поставить точку в давних спорах о том, действительно ли P. boisei могли создавать собственные инструменты. Дело в том, что рядом с их останками часто находят окаменелости Homo habilis, более близкого родственника современных людей.

«Хотя у нас нет орудий с этого нового места, кисть руки показывает, что Paranthropus boisei мог иметь точные хваты, похожие на наши», — подчеркивает Лики.

«В поведении они, должно быть, имели некоторые параллели с гориллами, но, очевидно, сохранили и некоторые наши собственные черты. Полностью сохранившаяся рука гоминина – невероятно редкая находка. Данные свидетельствуют о том, что парантроп, вероятно, использовал орудия или, по крайней мере, имел все необходимое для их использования», – подытожили исследователи.

Напомним, свинец отравлял доисторических предков человека 2 млн лет. Новое исследование показало, что доисторические предки человека травились ядовитым свинцом на протяжении 2 млн лет. Ученые не исключают, что это могло повлиять на эволюцию людей.