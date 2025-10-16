Спритність рук і рукостискання горили: один із предків людини мав яскраві риси

Вчені виявили пару рук стародавнього предка людини, який жив близько 1,5 млн років тому. Аналіз скам'янілостей показав, що ці гомініни, крім спритності, також володіли силою горили.

Парантроп Бойса (Paranthropus boisei) — наймасивніший вид парантропів, уперше їхні рештки було виявлено в ущелині Олдувай у Танзанії 1959 року. Тоді череп примата знайшли поруч із кам'яним знаряддям. Вчені припускали, що цей вид був найдавнішим із відомих виробників кам'яних знарядь. Але довести це було складно, оскільки скам'янілі рештки рук цього виду, так і не були знайдені, пише New Scientist.

Палеонтолог з Університету Стоуні-Брук у Нью-Йорку Луїза Лікі та її команда знайшли частковий скелет особини P. boisei, який був виявлений під час розкопок у Кенії. Скелет включав пару рук, череп і кілька кісток стоп, які могли належати самцеві виду.

Команда порівняла знайдену пару рук з більш ранніми видами гомінінів і підтвердила, що руки P. boisei були схожі на людські та мали прямі пальці. Їхні руки були схожі на людські, але набагато міцніші.

Також руки цих гомінінів мали і деякі відмінні риси кінцівок горил. Приміром, кістки великого пальця, а також інших пальців були схожі за розміром з людськими, але інші частини руки мали міцніші кістки.

"Таке рукостискання помітно відрізнялося б від рукостискання із середньостатистичною людиною. Воно було б набагато сильнішим за людське", — кажуть дослідники.

Також учені змогли поставити крапку в давніх суперечках про те, чи справді P. boisei могли створювати власні інструменти. Річ у тім, що поруч із їхніми останками часто знаходять скам'янілості Homo habilis, ближчого родича сучасних людей.

"Хоча у нас немає знарядь з цього нового місця, кисть показує, що Paranthropus boisei міг мати точні хвати, схожі на наші", — підкреслює Лікі.

"У поведінці вони, мабуть, мали деякі паралелі з горилами, але, очевидно, зберегли й деякі наші власні риси. Повністю збережена рука гомініна — неймовірно рідкісна знахідка. Дані свідчать про те, що парантроп, імовірно, використовував знаряддя або, принаймні, мав усе необхідне для їх використання", — підсумували дослідники.

