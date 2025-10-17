Вода на Земле может быть старше Солнца: открытие поставило все с ног на голову

Ученые давно спорят о происхождении воды на Земле: была ли она принесена астероидами или же заперта в породах самой планеты? Новое исследование показывает, что вода могла образоваться даже раньше Солнца.

Как известно, вода состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Но существует разновидность водорода, которая называется дейтерием. Как и водород, она состоит из одного протона и одного электрона, но помимо этого содержит один нейтрон, что делает ее тяжелее. Вода, которая состоит из двух атомов дейтерия и одного атома кислорода, известна как тяжелая вода, пишет IFl Science.

Тяжелая вода чаще всего ассоциируется с атомными электростанциями, но она также существует в природе. В ничтожно малых количества ее можно обнаружить в обычной воде, а также ученые находили ее в космосе.

Авторы нового исследования заявили, что впервые нашли тяжелую воду в протопланетном диске – это материал вокруг молодой звезды, из которого в последствии формируются планеты.

Открытие удалось сделать с помощью Атакамской большой миллиметровой решетки (ALMA). Тяжелая вода вращалась вокруг молодой системы V883 Ориона. Также в этой системе ученые впервые нашли так называемую линию снега – область вокруг звезды, где вода затвердевает.

Несколько месяцев назад в этой же системе астрономы нашли 17 различных сложных органических молекул. Теперь там была найдена тяжелая вода.

«Наше открытие неоспоримо демонстрирует, что вода, наблюдаемая в этом планетообразующем диске, должна быть старше центральной звезды и образовалась на самых ранних стадиях формирования звёзд и планет. Это значительный прорыв в понимании пути воды в процессе формирования планет и того, как эта вода попала в нашу Солнечную систему, и, возможно, на Землю, посредством аналогичных процессов», - говорит ведущий автор исследования Марго Лимкер.

Команда Лимкер измерила соотношение тяжелой и обычной воды. Таким образом исследователи подтвердили, что вода была старше самой звездной системы. Группа ученых получила первое прямое доказательство того, что вода способна сохраняться в процессе формирования звезд и планет. Это может указывать на то, что вода на Земле может быть старше самого Солнца.

«До сих пор мы не были уверены, образовалась ли большая часть воды в кометах и ​​планетах в свежем виде в молодых дисках, таких как V883 Ori, или же она «первозданная», которая появилась в древних межзвездных облаках», - говорит второй автор статьи из Национальной радиоастрономической обсерватории Национального научного фонда США (NRAO) Джон Тобин.

Напомним, ученые считают, что вода на Земле появилась из Солнца. Авторы исследования предполагают, что часть воды на нашей планете появилась в результате влияния солнечного ветра.