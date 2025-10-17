Вода на Землі може бути старшою за Сонце: відкриття поставило все з ніг на голову

Учені давно сперечаються про походження води на Землі: чи була вона принесена астероїдами, чи замкнена в породах самої планети? Нове дослідження показує, що вода могла утворитися навіть раніше Сонця.

Як відомо, вода складається з двох атомів водню й одного атома кисню. Але існує різновид водню, який називається дейтерієм. Як і водень, він складається з одного протона й одного електрона, але крім цього містить один нейтрон, що робить його важчим. Вода, яка складається з двох атомів дейтерію і одного атома кисню, відома як важка вода, пише IFl Science.

Важка вода найчастіше асоціюється з атомними електростанціями, але вона також існує в природі. У мізерно малих кількостях її можна виявити у звичайній воді, а також вчені знаходили її в космосі.

Автори нового дослідження заявили, що вперше знайшли важку воду в протопланетному диску — це матеріал навколо молодої зірки, з якого надалі формуються планети.

Відкриття вдалося зробити за допомогою Атакамської великої міліметрової решітки (ALMA). Важка вода оберталася навколо молодої системи V883 Оріона. Також у цій системі вчені вперше знайшли так звану лінію снігу — область навколо зірки, де вода твердне.

Кілька місяців тому в цій же системі астрономи знайшли 17 різних складних органічних молекул. Тепер там було знайдено важку воду.

"Наше відкриття незаперечно демонструє, що вода, спостережувана в цьому планетоутворювальному диску, має бути старшою за центральну зірку й утворилася на найбільш ранніх стадіях формування зірок і планет. Це значний прорив у розумінні шляху води в процесі формування планет і того, як ця вода потрапила до нашої Сонячної системи, і, можливо, на Землю, за допомогою аналогічних процесів", — каже провідний автор дослідження Марго Лімкер.

Команда Лімкер виміряла співвідношення важкої та звичайної води. Таким чином дослідники підтвердили, що вода була старшою за саму зоряну систему. Група вчених отримала перший прямий доказ того, що вода здатна зберігатися в процесі формування зірок і планет. Це може вказувати на те, що вода на Землі може бути старшою за саме Сонце.

"Досі ми не були впевнені, чи утворилася більша частина води в кометах і планетах у свіжому вигляді в молодих дисках, таких як V883 Ori, або ж вона "первісна", що з'явилася в стародавніх міжзоряних хмарах", — каже другий автор статті з Національної радіоастрономічної обсерваторії Національного наукового фонду США (NRAO) Джон Тобін.

Нагадаємо, вчені вважають, що вода на Землі з'явилася із Сонця. Автори дослідження припускають, що частина води на нашій планеті з'явилася внаслідок впливу сонячного вітру.