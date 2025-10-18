Как муравьи предотвращают эпидемии: ученые сделали потрясающее открытие

Муравьи намеренно меняют форму своих муравейников, чтобы предотвратить распространение болезней. Исследователям впервые удалось доказать, что защищаться от эпидемий присуще не только людям.

Жизнь муравьев исследовали специалисты Бристольского университета, пишет phys.org. Ученые выяснили, что муравьи вносят целый ряд хитрых архитектурных изменений в свои "жилища". И это действительно имеет смысл — ведь муравейники, построенные муравьями, подвергшимися воздействию болезней, имели гораздо более широкие входы и были больше разделены, с меньшим количеством прямых связей между камерами.

"Это первый случай, когда было показано, что животное, которое не является человеком, изменяет структуру своей среды, чтобы уменьшить передачу болезни", — заявил один из авторов исследования Люк Леки.

Ученые отмечают, что у муравьев есть ряд поведенческих реакций на болезни, которые помогают формировать социальный иммунитет. В дикой природе муравьи роют сложные трехмерные гнезда с туннелями и камерами для выполнения различных функций. Однако в случае воздействия болезни поведение меняется.

Відео дня

Исследователи изучили две группы из 180 рабочих муравьев, которых поместили в два контейнера, заполненные грунтом. Те начали копать свои гнезда. Через 24 часа к каждому гнезду добавили еще 20 муравьев, причем одну группу подвергли воздействию спор грибка. Затем муравьев оставили копать еще на шесть дней, и периодически проводили микро-КТ-сканирование.

После того, как исследователи создали 3D-модели гнезд, они провели симуляции распространения болезни. Эксперименты показали, что модифицированные муравейники уменьшили риск заражения.

Как отмечает издание, это исследование может вдохновить и людей на изменение подходов к управлению социальными пространствами с учетом повышенной угрозы эпидемий.

Ранее стало известно, что в мире есть одно растение, которое притворяется муравьем. В частности, один из видов каннабиса использует химические сигналы, имитирующие сигналы муравьев, чтобы привлечь опылителей.